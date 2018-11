Warner Bros e DC Films hanno svelato quest'oggi i fantastici characters poster dedicati ai protagonisti di Aquaman, prossimo capitolo del Worlds of DC.

I protagonisti degli artwork sono Mera, Vulko, Orm, Atlanna, Nereus, Black Manta e Arthur Curry. In aggiunta la Warner Bros ha reso noto le date del tour promozionale che vedrà protagonisti i membri del cat. Trovate la lista qui di seguito.

18 novembre - Pechino: proiezione dei filmati e evento dei fan

26 novembre - Londra: live streaming prima mondiale

1 dicembre - New York: evento dei fan

11 dicembre - Manila: anteprima asiatica e evento dei fan

12 dicembre - Los Angeles: live streaming anteprima degli Stati Uniti

14 dicembre - Miami: Press Day

18 dicembre - Gold Coast: Australian Premiere

19 dicembre - Sydney: Fan Event

21 dicembre - Hawaii: Special Event Screening

Aquaman sarà diretto da James Wan. Nel cast Jason Momoa, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Otis Jai Dhanji, Ludi Lin, Djimon Hounsou e Amber Heard.

Sinossi. Un’icona per oltre 70 anni, Aquaman è il re dei Sette Mari. Il riluttante sovrano di Atlantide, in bilico tra il mondo della superficie che sta costantemente devastando il mare e gli Atlantidei pronti a scatenarsi in una rivolta, si impegna a proteggere l’intero globo.

Aquaman arriverà nelle sale il 21 dicembre 2018. In Italia a gennaio 2019.

I Poster