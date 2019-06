Tra i tantissimi successi dei Marvel Studios c’è un progetto che proprio non è andato giù a critica e pubblico, stiamo parlando della serie tv Inhumans, andata in onda su ABC.

L’introduzione degli Inumani nell’MCU inizialmente era stata pensata con un film, la cui data di uscita fu fissata per il 2 novembre 2018, ma il progetto venne poi rimpiazzato da una serie tv da ospitare su ABC.

La serie tv si è rivelata un vero e proprio flop, forse l’unico di casa Marvel Studios, la quale aveva anche investito tanto sul progetto spingendo i primi due episodi addirittura nelle sale IMAX in giro per il mondo.

Ora, a distanza di un anno circa dall’approdo su ABC di Inhumans, pare che i Marvel Studios vogliano riavviare il franchise attraverso un film da inserire nell’MCU, e più precisamente all’interno della futura Fase 5. Insomma, se questa voce fosse confermata, per gli Inumani sarebbe un classico ritorno alle “origini”.

Nei fumetti gli Inumani sono una razza creata attraverso degli esperimenti sul popolo extraterrestre dei Kree. Progettati inizialmente come armi al servizio del governo, gli Inumani hanno poi sviluppato una loro società segreta vivendo isolati e intervenendo spesso in aiuto degli eroi Marvel. La loro creazione risale al 1965 per mano di Stan Lee e Jack Kirby.