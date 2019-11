La produzione di Gli Eterni è partita da qualche mese, ma nei giorni scorsi cast e troupe hanno dovuto abbandonare il set a causa del ritrovamento di un ordigno inesploso nei mari spagnoli.

Secondo la ricostruzione di We Got This Covered, infatti, la produzione del cinecomic ha subito un brusco stop per i motivi sopra indicati. L'ordigno è stato ritrovato in uno set acquatici preparati dai Marvel Studios in quel di Fuerteventura, nelle Isole Canarie. L'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale dovrà pertanto essere messo in sicurezza, non solo per il prosieguo della produzione di Gli Eterni, ma anche e soprattutto per la sicurezza degli abitanti.

Tra gli attori presenti sul set durante il pericoloso ritrovamento, la fonte cita i nomi di Angelina Jolie e Richard Madden, oltre ovviamente ad una centinaia tra comparse e membri della crew di produzione. Le riprese dovrebbero riprendere dopo le operazioni di bonifica.

Gli Eterni (Eternals)

Gli Eterni sarà diretto da Chloe Zhao. La sceneggiatura è stata affidata a Matthew e Ryan Firpo.

Nel cast Richard Madden, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia Mchugh, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Kit Harington.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali (sorta di Dei alieni, come Ego, ovvero Kurt Russell in Guardiani della Galassia 2) su uomini primitivi di diversi pianeti. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

The Eternals sarà nelle sale dal 6 novembre 2020.