Gli Aristogatti | Disney cancella il film live-action

La versione live-action del classico d’animazione Disney “Gli Aristogatti” non sarà più realizzata.

A quanto pare non tutti vogliono altri gatti al cinema. Annunciata nel 2023 dal colosso dell’intrattenimento, con Ahmir Khalib Thompson impegnato nella regia e nelle musiche, la versione live-action del classico Gli Aristogatti a quanto pare non verrà mai realizzata. A confermare la notizia è stato un articolo del the Hollywood Reporter.

La notizia della cancellazione del film è arrivata giusto qualche mese dopo il rinvio di un altro live-action Disney “Rapunzel“, e le polemiche legate alla nuova versione di “Biancaneve“, per molti non richiesta e con un casting completamente sbagliato, tra l’altro accompagnate da un disastro al box office. Per il colosso Disney si tratta dell’ennesima frenata nel suo progetto di re-immaginazione della libreria live-animation tanto amata dai fan di tutto il mondo.

Tornando al film sui gatti aristocratici che probabilmente mai vedremo al cinema. Thompson avrebbe dovuto dirigere e lavorare alle musiche del film, mentre Will Gluck e Keith Bunin si sarebbero occupati della sceneggiatura. Gluck e la sua società di produzione, Olive Bridge, avrebbero dovuto produrre il film insieme alla Two One Five Entertainment di Thompson. Thompson, Tarik Trotter, Shawn Gee e Zarah Zohlman si erano già uniti al progetto come produttori esecutivi.

Note dal cult d’animazione Gli Aristogatti

Gli Aristogatti è il cult d’animazione Disney diretto da Wolfgang Reitherman nel 1970. Vanta un cast vocale originale memorabile nella versione inglese e italiana. Nella versione originale, Eva Gabor dà voce alla raffinata gatta Duchessa, Phil Harris al carismatico gatto randagio Romeo (Thomas O’Malley), Sterling Holloway al topo Roquefort, mentre Liz English, Gary Dubin e Dean Clark interpretano i vivaci gattini Minou, Bizet e Matisse. Scatman Crothers presta la voce a Scat Cat, leader della banda jazz. Nella versione italiana, Renzo Montagnani doppia Romeo, Maria Pia Di Meo è Duchessa, e Oreste Lionello dà vita al maggiordomo Edgar, il perfido antagonista. Questo cast stellare, unito alla trama avventurosa e alle indimenticabili canzoni come “Tutti quanti voglion fare il jazz”, rende Gli Aristogatti un intramontabile gioiello dell’animazione.

La trama di Gli Aristogatti

La trama di Gli Aristogatti segue le avventure di Duchessa, un’elegante gatta parigina, e dei suoi tre cuccioli, Minou, Bizet e Matisse, eredi di una ricca signora. Quando il maggiordomo Edgar, geloso della loro fortuna, li rapisce e li abbandona in campagna, i gatti si alleano con il carismatico gatto randagio Romeo e la sua banda jazz per tornare a casa.