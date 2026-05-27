Secondo quanto rivelato in esclusiva da una recente indiscrezione di The Hollywood Reporter, Amazon MGM Studios ha ufficialmente avviato lo sviluppo iniziale de Gli Anelli del Potere 4.

La notizia giunge con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia ufficiale della piattaforma streaming, dimostrando la totale fiducia dei vertici aziendali nei confronti di un brand che continua a rappresentare uno dei pilastri fondamentali della propria offerta globale in streaming per i prossimi anni.

Nonostante la quarta stagione non abbia ancora ricevuto il formale e definitivo “semaforo verde” pubblico da parte dei piani alti di Amazon, la pianificazione interna si trova già in uno stadio sorprendentemente concreto. Le indiscrezioni della testata statunitense indicano infatti che la produzione con sede nel Regno Unito ha fissato l’avvio della fase di pre-produzione vera e propria per il prossimo autunno, con l’obiettivo strategico di battere il primo ciak sul set e avviare le riprese principali nei primissimi mesi del 2027. Questa accelerazione è pensata per ottimizzare i tempi e ridurre il fisiologico stacco temporale tra il rilascio dei vari blocchi di episodi, un problema che negli ultimi tempi sta condizionando gran parte dei grandi franchise ad alto budget dell’industria televisiva mondiale.

Il percorso della terza stagione e l’impegno quinquennale di Amazon Prime Video

Questa rassicurante novità sul futuro del franchise giunge in un momento cruciale per l’intera operazione culturale legata alla Terra di Mezzo. Prime Video si sta infatti preparando al debutto ufficiale della terza stagione, la cui programmazione sulla piattaforma è ufficialmente fissata per il prossimo 11 novembre. L’attivazione immediata della stanza degli sceneggiatori per il quarto capitolo conferma la determinazione dello studio nel voler onorare l’impegno originario sottoscritto con gli eredi di Tolkien, che prevedeva un piano distributivo a lungo termine strutturato sulla realizzazione complessiva di ben cinque stagioni, destinate a coprire l’intera epopea della Seconda Era del mondo immaginario.

Le vicende future del dramma epico continueranno a esplorare la forgiatura dei leggendari manufatti e l’inesorabile ascesa dell’oscurità, ponendo le basi per eventi iconici ed emotivamente devastanti come la caduta del regno di Númenor. La narrazione manterrà la sua forte impronta corale, alternando le prospettive di diverse razze e fazioni tra elfi, nani, umani e pelopiedi di fronte al riaffiorare del male geopolitico planetario.

La mastodontica serie Gli Anelli del Potere è guidata dagli showrunner e produttori esecutivi J.D. Payne e Patrick McKay, che continueranno a supervisionare la direzione artistica e di scrittura anche per le fasi preliminari del quarto blocco di episodi. Davanti alla macchina da presa tornerà il ricco ed esteso cast internazionale che include Morfydd Clark nel ruolo dell’elfa Galadriel e Charlie Vickers nei panni dell’oscuro Sauron, ma anche Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova e Cynthia Addai-Robinson.

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