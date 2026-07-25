Il momento più atteso dall’intera Terra di Mezzo è finalmente arrivato, regalando ai fan uno degli appuntamenti più spettacolari dell’intero San Diego Comic-Con. Durante l’attesissimo panel targato Amazon, Prime Video ha presentato in anteprima mondiale il primo avvincente teaser trailer della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

La serie evento, prodotta da Amazon MGM Studios e considerata il vero fiore all’occhiello del catalogo streaming, farà il suo ritorno globale il prossimo 11 novembre. I nuovi episodi trasporteranno gli spettatori nel cuore palpitante della War of the Elves and Sauron, una fase storica drammatica e cruenta che segnerà in maniera irreversibile il destino di tutte le razze della Terra di Mezzo.

Il salto temporale, la forgia dell’Anello e la sorpresa Simon Pegg

La terza stagione compirà un salto temporale di diversi anni rispetto agli sconvolgenti eventi del secondo capitolo. La narrazione riprenderà proprio nel momento culminante della guerra scatenata dall’Oscuro Signore: Sauron (interpretato da Charlie Vickers) è intenzionato a plasmare una volta per tutte l’Unico Anello, l’arma definitiva necessaria per spezzare la resistenza avversaria, assoggettare le menti dei popoli liberi e piegare l’intero continente al suo dominio assoluto. A contrastare l’avanzata delle sue truppe ci sarà la regina elfica Galadriel (Morfydd Clark), chiamata a guidare le sue forze in un aperto e disperato conflitto sul campo di battaglia.

Tra le rivelazioni più acclamate emerse durante la presentazione al SDCC spicca una novità legata al cast vocale: il terrificante Balrog, pronto a scatenare il suo potere fiammeggiante nei nuovi episodi, per la prima volta parlerà e avrà la voce dell’amato attore Simon Pegg.

Guidata confermatissima dagli showrunner e produttori esecutivi J.D. Payne e Patrick McKay, la produzione vede impegnato un team di alto profilo guidato da Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell e dalla regista e produttrice esecutiva Charlotte Brändström.

La saga continua a rappresentare un enorme successo d’ascolti per la piattaforma: la prima stagione si conferma tuttora come il più grande debutto nella storia di Prime Video, mentre la seconda si attesta saldamente tra le prime cinque stagioni di ritorno più viste di sempre. Un impatto tale che i lavori di pre-produzione per una quarta stagione sono già avviati.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: The Lord of the Rings: The Rings of Power

The Lord of the Rings: The Rings of Power Showrunner / Sceneggiatura: J.D. Payne, Patrick McKay (basata sulle opere di J.R.R. Tolkien)

J.D. Payne, Patrick McKay (basata sulle opere di J.R.R. Tolkien) Regia principale: Charlotte Brändström

Charlotte Brändström Cast: Morfydd Clark, Charlie Vickers, Simon Pegg (voce del Balrog)

Morfydd Clark, Charlie Vickers, Simon Pegg (voce del Balrog) Produzione: Amazon MGM Studios

Amazon MGM Studios HUB di riferimento: Prime Video