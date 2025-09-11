La produzione della terza stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è in corso.

Così come avvenuto per l’inizio delle riprese (qui il nostro articolo), dall’account ufficiale della serie è arrivato un nuovo aggiornamento video. Questa volta, al centro dell’attenzione il futuro Supremo Re dei Dúnedain, Re di Arnor e Re di Gondor, ossia Elendil (Lloyd Owen), qui intento a brandire Narsil, la legge leggendaria spada che in futuro sarà usata per sconfiggere Sauron.

Guardate qui il video da Gli Anelli del Potere:

The sword of the Faithful. pic.twitter.com/dL9erhNJdC — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) September 10, 2025

Il cast della serie Gli Anelli del Potere

Il cast della serie Gli Anelli del Potere include Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, e Daniel Weyman. Ed ancora Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani.

Dalla seconda stagione, inoltre, Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle, Nicholas Woodeson e Sam Hazeldine, Ciarán Hinds, Tanya Moodie e Rory Kinnear. Ed ancora Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla, Adam Young.

La serie Gli Anelli del Potere è guidata dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne e Patrick McKay, insieme con il regista J.A. Bayona che ha diretto i primi due episodi ed è anche executive producer al fianco della sua partner creativa Belén Atienza in cabina di regia anche Wayne Che Yip; gli altri executive producer sono Lindsey Weber, Bruce Richmond, Callum Greene, Gennifer Hutchison, Jason Cahill, Justin Doble, Wayne Che Yip e Sharon Tal Yguado.

La Trama della serie Gli Anelli del Potere

La trama della serie Gli Anelli del Potere recita “Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, il Signore Oscuro deve ora affidarsi alla propria astuzia per riprendere le forze e supervisionare la creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di legare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. Sulla base della portata epica e ambiziosa della prima stagione, la seconda stagione de “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere” immerge anche i suoi personaggi più amati e vulnerabili in un mare di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che si trova sempre di più a un passo dalla catastrofe. Elfi e Nani, Orchi e Uomini, maghi e Pelopiedi… mentre le amicizie sono messe a dura prova e i regni iniziano a sgretolarsi, le forze del bene lotteranno ancora più valorosamente per tenersi stretto ciò che conta più di ogni altra cosa… l’un l’altro.”