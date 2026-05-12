Durante l’annuale presentazione Upfront di Amazon, seguito da Deadline stanotte, Prime Video ha confermato che la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere debutterà il prossimo 11 novembre. Il colosso dello streaming punta tutto sul franchise fantasy, confermandolo come uno dei titoli di punta del proprio catalogo globale.

La terza stagione de Gli Anelli del Potere uscirà l’11 novembre 2026 su Prime Video.

Il successo della serie non accenna a diminuire: la prima stagione detiene ancora il record come miglior debutto nella storia della piattaforma, mentre la seconda si è confermata saldamente nella Top 5 delle stagioni di ritorno più viste di sempre. “La risposta straordinaria di milioni di fan chiarisce che il viaggio attraverso la Terra di Mezzo continua a risuonare profondamente nel pubblico“, ha dichiarato Peter Friedlander, Head of Global Television presso gli Amazon MGM Studios.

Verso la Guerra tra Elfi e Sauron: cosa aspettarsi dai nuovi episodi

Ambientata migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli, la serie esplora le leggende dell’Eredità della Seconda Era. Dopo gli eventi della scorsa stagione, la narrazione compirà un salto temporale di diversi anni. La terza stagione ci porterà nel pieno della Guerra tra gli Elfi e Sauron, con l’Oscuro Signore impegnato nel tentativo disperato di forgiare l’Unico Anello per piegare tutti i popoli al suo volere.

Dalle profondità delle Montagne Nebbiose alle foreste di Lindon, fino al maestoso regno di Númenor, i personaggi saranno messi alla prova come mai prima d’ora. Sotto la guida degli showrunner e produttori esecutivi J.D. Payne e Patrick McKay, la produzione promette di mantenere l’ambizione cinematografica e la scala epica che hanno definito la serie fin dal principio. Charlotte Brändström si conferma tra i registi della terza stagione. Morfydd Clark, Charlie Vickers, Robert Aramayo, e Ismael Cruz Córdova torneranno nei loro rispettivi ruoli.

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