Glass Onion: annunciato il sequel di Cena con Delitto

Nel corso della giornata, il regista Rian Johnson ha annunciato con un tweet l’uscita con Netflix di Glass Onion, il primo dei due sequel del franchise di Knives Out – Cena con Delitto.

Benoit Blanc’s next case, the follow up to Knives Out, is called GLASS ONION. pic.twitter.com/6Zo0g1VX11 — Rian Johnson (@rianjohnson) June 13, 2022

L’uscita di Glass Onion é prevista per il prossimo autunno, in concomitanza con le festività, e al momento il regista non ha specificato se sarà distribuito nelle sale cinematografiche o il film sarà visibile direttamente sulla piattaforma streaming.

Glass Onion: trama e cast

In Glass Onion, sequel di Knives Out – Cena con Delitto, il detective Benoît Blanc (Daniel Craig) va in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti.

Fanno parte del cast di Glass Onion: Daniel Craig, Kate Hudson, Edward Norton, Dave Bautista, Janelle Monáe, Kathryn Hahn e Leslie Odom Jr.