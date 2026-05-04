È stata ufficialmente svelata la giuria internazionale che valuterà i film della competizione principale al prossimo 79° Festival di Cannes, in programma sulla Croisette dal 12 al 23 maggio.

Dopo l’annuncio del regista coreano Park Chan-wook nel ruolo di presidente, lunedì sono stati resi noti i nomi d’eccellenza che lo affiancheranno nel difficile compito di assegnare la Palma d’Oro tra i 22 titoli in gara.

Spiccano i nomi di Demi Moore, che torna trionfalmente al festival dopo il successo ottenuto nel 2024 con The Substance, e di Stellan Skarsgård, reduce dagli applausi per Sentimental Value. Accanto a loro, la regista premio Oscar Chloé Zhao (Nomadland) e l’attrice Ruth Negga. Il gruppo è completato da una forte componente autoriale europea e internazionale: l’attore Isaach De Bankolé, lo sceneggiatore storico di Ken Loach Paul Laverty, e i registi Laura Wandel e Diego Céspedes.

Una giuria d’autore per una competizione stellare

Il compito della giuria non sarà semplice: la selezione di quest’anno vanta nuovi lavori di maestri come Pedro Almodóvar, Hirokazu Kore-eda, Asghar Farhadi, James Gray e Ryusuke Hamaguchi. Nonostante una presenza meno marcata di produzioni statunitensi, il festival si aprirà in grande stile il 12 maggio con la proiezione fuori concorso di The Electric Kiss di Pierre Salvadori (qui il programma completo di Cannes 2026).

La composizione di questo team riflette perfettamente l’anima di Cannes: un mix tra star hollywoodiane dal forte impatto mediatico e talenti consolidati del cinema d’essai. Da Paul Laverty, già vincitore di due Palme d’Oro come sceneggiatore, a promesse come Laura Wandel e Diego Céspedes, la varietà di sguardi promette un verdetto finale di altissimo profilo artistico.