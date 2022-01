Giulia: il trailer del nuovo film di Ciro De Caro presto in sala

Dopo il successo di Spaghetti Story, Ciro De Caro torna dietro la macchina da presa con Giulia, una selvaggia voglia di libertà, in uscita nelle sale cinematografiche il 17 febbraio distribuito da Koch Media.

Giulia: trama

Giulia è costantemente divisa tra il bisogno di sentirsi a casa, amata e una selvaggia e sacrosanta voglia di libertà. Quando si ritrova letteralmente in mezzo a una strada inizia, in maniera tutta sua, a cercare un rifugio e un posto nel mondo. Tra un illusorio desiderio di maternità e qualche espediente per sbarcare il lunario, passa i giorni più caldi di una torrida estate romana con dei personaggi dall’esistenza vuota, inafferrabili, puri e meravigliosi, come lei. In una sospensione fatta di niente (e di tutto) Giulia comprende che sta a lei decidere come vivere, o non vivere, la vita.

Giulia: note di regia

Volendo estremizzare la mia idea di cinema, e quindi quella che c’è in GIULIA penso di poter utilizzare tre parole: verità, rigore e leggerezza.

Nella sceneggiatura, scritta a quattro mani con Rosa Palasciano, abbiamo deciso di raccontare qualcosa di sottile e impalpabile, fotografando personaggi inafferrabili e assuefatti a una condizione che manderebbe in crisi chiunque sia abituato a condurre una vita fatta di certezze e scandita da tappe prestabilite e che invece loro vivono con una certa leggerezza.

Questi mondi a volte si scontrano, fanno qualche scintilla, ma poi c’è una parte che risputa via l’altra come se ci fossero degli invisibili anticorpi sociali che tengono lontano ciò che è diverso e che, dopo qualche momento di rabbia e umiliazione, ritorna serenamente e orgogliosamente al limbo dove si sente a proprio agio. Può succedere però che si sia costretti a uscire da questa “scomoda zona confortevole”, che ci si trovi letteralmente per strada, e a quel punto, con la stessa naturalezza, ci si può ritrovare in pochissimo tempo a vagabondare e a iniziare a costruirsi una nuova zona confortevole anche se la situazione è ancora più scomoda.

Dopo esser stato presentato nella sezione L’Isola di Edipo delle Giornate degli Autori al Lido di Venezia, Giulia diretto e co-scritto da Ciro De Caro arriva nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 17 febbraio.

Nel cast sono presenti Rosa Palasciano, co-sceneggiatrice del film, Valerio Di Benedetto, Fabrizio Ciavoni, Cristian Di Sante.

Di seguito il trailer del film: