Giovani Madri | Il nuovo film dei fratelli Dardenne

Premiato all’ultimo Festival di Cannes per la miglior sceneggiatura, Giovani Madri dei registi belgi Jean-Pierre e Luc Dardenne, arriva nelle sale italiane distribuito da Bim Distribuzione. Questa è la nostra recensione.

Jessica, Perla, Julie, Ariane e Naïma vivono in una casa famiglia che le sostiene nel loro percorso di giovani madri. Sono cinque adolescenti con il desiderio e la speranza di costruire un futuro migliore per sé stesse e per i loro figli.

Commento al film Giovani Madri

I fratelli Dardenne raccontano l’adolescenza con delicatezza e sincerità, senza indulgere in stereotipi o semplificazioni. Sin dalle prime sequenze si percepisce la volontà di restituire un ritratto autentico di un’età di passaggio, fatta di entusiasmi improvvisi e fragilità sottili, di slanci vitali e di paure che sembrano insormontabili.

L’opera si muove con passo leggero ma deciso, cercando di catturare non tanto la trama lineare degli eventi, quanto piuttosto l’atmosfera emotiva che accompagna i protagonisti nel loro percorso di scoperta. Giovani Madri è un film che invita lo spettatore a ricordare, a riconoscersi, a rivivere frammenti di un tempo in cui ogni gesto e ogni sguardo sembravano avere un peso enorme.

La regia di Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne si distingue per un approccio intimista: evita il superfluo e concentra l’attenzione sui dettagli che rivelano la verità dei personaggi. Non c’è mai la tentazione di spettacolarizzare, ma piuttosto la volontà di osservare con discrezione, lasciando che siano i silenzi, le esitazioni e le piccole esplosioni di gioia a parlare.

Il ritmo narrativo alterna momenti di sospensione a improvvise accelerazioni, rispecchiando la natura instabile e imprevedibile delle emozioni giovanili. In questo modo, la regia riesce a costruire un tessuto narrativo che non impone, ma accompagna, dando spazio alla sensibilità dello spettatore.

Giovani Madri | Cenno al cast

I personaggi emergono con forza proprio grazie a questa regia attenta: non sono figure idealizzate, ma ragazzi e ragazze che portano addosso le contraddizioni tipiche della loro età. La loro autenticità è palpabile, e ciascuno di loro diventa un frammento di un mosaico più grande, in cui si riflettono desideri, paure, sogni e fragilità universali.

In Giovani Madri non c’è un protagonista assoluto, ma piuttosto un coro di voci che si intrecciano, creando un microcosmo in cui lo spettatore può facilmente riconoscere se stesso o persone che ha incontrato nella propria vita.

Le protagoniste, in particolare, offrono interpretazioni di grande intensità. La loro recitazione si distingue per la naturalezza con cui riescono a incarnare la vulnerabilità e la forza tipiche di chi vive i primi amori. Non c’è mai la sensazione di un ruolo costruito a tavolino: i gesti, gli sguardi, le esitazioni e persino i silenzi sembrano nascere spontaneamente, come se la macchina da presa avesse catturato frammenti di vita reale.

Le giovani attrici non recitano per impressionare, ma per incarnare: i loro volti parlano più delle battute, gli sguardi tradiscono paure e desideri, i silenzi diventano confessioni. Non c’è melodramma, non ci sono lacrime facili: c’è la verità di chi affronta una maternità inattesa, con fragilità e coraggio. Ogni gesto è calibrato, ogni esitazione è autentica.

È un lavoro che si inserisce nel solco delle opere che credono nella forza dell’essenziale, affidandosi alla profondità emotiva più che alla costruzione di trame artificiose.

Giovani Madri | La fotografia

La fotografia di Benoît Dervaux gioca un ruolo fondamentale nel dare corpo a questa atmosfera. L’uso della luce naturale, spesso calda e obliqua, restituisce la dimensione quotidiana e fragile delle relazioni, mentre le inquadrature ravvicinate insistono sui volti e sui gesti, rendendo tangibile la tensione emotiva. I contrasti cromatici sottolineano i conflitti interiori: tonalità fredde accompagnano i momenti di solitudine e introspezione, mentre colori più vibranti esplodono nelle scene di condivisione e scoperta. È una fotografia che non si limita a illustrare, ma diventa linguaggio, capace di raccontare ciò che le parole non

dicono.

Nel complesso, Giovani Madri riesce a intrecciare regia, personaggi, interpretazioni e fotografia in un tessuto coerente e coinvolgente, dove la semplicità diventa la chiave per raccontare la complessità dei primi sentimenti. È un film che non cerca di dare risposte, ma di restituire emozioni, e proprio per questo lascia nello spettatore una traccia duratura, come un ricordo che riaffiora con dolcezza e intensità.

Giovani Madri | Il nuovo film dei fratelli Dardenne Regista: Jean-Pierre e Luc Dardenne Data di creazione: 2025-12-10 10:09 Valutazione dell'editor

3.5