Il seguito del cult automobilistico del 1990 “Giorni di tuono” sta per compiere un passo decisivo verso la realizzazione.

Deadline ha confermato quest’oggi che Jonathan Levine, regista di 50 e 50, Warm Bodies e dell’imminente Mr. Irrelevant, è attualmente in trattative con Paramount Pictures per dirigere il sequel di Giorni di tuono, lo storico film sul mondo della NASCAR guidato da Tom Cruise, attore da poco tornato sulla cresta dell’onda grazie al lancio del trailer dell’attesissimo Digger.

Il progetto, che vedrà l’attore hollywoodiano nuovamente coinvolto come protagonista e produttore insieme a Jerry Bruckheimer, rappresenta il tentativo del colosso di Los Angeles di replicare lo straordinario successo globale ottenuto con Top Gun: Maverick. La sceneggiatura del nuovo capitolo porta la firma di Will Staples, confermando le indiscrezioni che da un paio d’anni vedevano Cruise e la major al lavoro per riportare in pista il personaggio di Cole Trickle.

Il ritorno di Cole Trickle, tra grandi successi e la partnership con Jerry Bruckheimer

L’opera originale del 1990, diretta dal compianto Tony Scott e scritta da Robert Towne su un soggetto ideato dallo stesso Tom Cruise, incassò quasi 160 milioni di dollari in tutto il mondo ed entrò nella storia anche per aver fatto conoscere l’attore a Nicole Kidman.

A spingere sull’acceleratore per un secondo capitolo è stato il recente entusiasmo attorno alle pellicole motoristiche, unito al desiderio di Paramount e Bruckheimer di rispolverare uno dei franchise storici più amati dagli appassionati. Per Jonathan Levine, fresco della direzione del dramma sportivo Mr. Irrelevant in uscita a Natale, si tratterebbe dell’incarico più prestigioso della carriera, chiamato a raccogliere l’eredità visiva di Tony Scott e a guidare una produzione che si preannuncia di primissimo piano.

Scheda Tecnica

Titolo: Progetto sequel di Giorni di tuono (Title TBD)

Progetto sequel di Giorni di tuono (Title TBD) Regia: Jonathan Levine (in trattative)

Jonathan Levine (in trattative) Sceneggiatura: Will Staples (basato sui personaggi creati da Tom Cruise e Robert Towne)

Will Staples (basato sui personaggi creati da Tom Cruise e Robert Towne) Cast: Tom Cruise

Tom Cruise Produzione: Paramount Pictures, Jerry Bruckheimer Films

Paramount Pictures, Jerry Bruckheimer Films Produttori: Tom Cruise, Jerry Bruckheimer

Tom Cruise, Jerry Bruckheimer Distribuzione: Paramount Pictures