Giornate degli Autori 2025 | Il Premio SIAE Andrea Purgatori alla Carriera va a Dario Argento

SIAE – Società Italiana degli Autori e Editori, main partner della 22ª edizione delle Giornate degli Autori, torna a sostenere e a promuovere la creatività del cinema made in Italy.

Giornate degli Autori | Premio SIAE alla Carriera a Dario Argento

Quest’anno conferisce a Dario Argento, Maestro italiano del cinema di suspence, il Premio alla Carriera intitolato dal 2023 ad Andrea Purgatori, consegnato lo scorso anno ad Alice Rohrwacher e negli anni precedenti ad autori come Luca Guadagnino, Mario Martone e Paolo Sorrentino, ai quali il premio è stato conferito nel corso delle precedenti edizioni delle Giornate degli Autori.

Dario Argento non ha bisogno di presentazioni: instancabile innovatore del cinema di genere, artigiano della tensione e plasmatore di incubi, ha firmato alcuni dei film horror più amati della storia della settima arte, da Il gatto a nove code(1971) a Suspiria (1977), da Inferno (1980) a Phenomena (1985), passando per Due occhi diabolici (1990) firmato con George A. Romero e la sua opera più conosciuta, Profondo rosso (1975). Sempre animato da una libertà creativa intima e rivoluzionaria, è stato pioniere di un nuovo modo di rappresentare la tensione, terrorizzando generazioni di spettatori e ispirando schiere di cineasti italiani e internazionali tra cui John Carpenter, Guillermo del Toro e Quentin Tarantino.

Dario Argento (credit Moris Puccio)

Salvatore Nastasi, Presidente della SIAE, ha annunciato il riconoscimento con la seguente motivazione: “SIAE è orgogliosa di rendere omaggio a un Maestro del nostro cinema, che ha fatto della creatività e della libertà espressiva la sua firma. Dario Argento ha rivoluzionato l’immaginario cinematografico con uno stile unico, che ha attraversato i confini del genere fondendo scrittura, regia e visione in un linguaggio iconico e dimostrando che l’ombra e il mistero possono essere raccontati con ritmo e profondità”.

Il premio verrà consegnato lunedì 1° settembre alle ore 17:00, presso la Sala Perla del Palazzo del Casinò, dal Presidente della SIAE Salvatore Nastasi.

Lo stesso giorno Dario Argento sarà in Sala Laguna (via Pietro Buratti 1), alle ore 15.00, per salutare gli appassionati e visitare la mostra Sandro Symeoni. Dipingere il Cinema curata da Luca Siano e organizzata dall’Archivio Sandro Simeoni, in collaborazione con Giornate degli Autori, Isola Edipo e Ferrara La Città del Cinema. Tra i tanti manifesti originali esposti firmati dall’illustratore ferrarese sarà presente anche quello del capolavoro di Dario Argento, Profondo Rosso, di cui proprio quest’anno ricorrono i 50 anni dalla prima uscita in sala.