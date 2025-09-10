Il prolifico produttore Andrea Iervolino porterà al cinema un biopic incentrato sulla vita di Giorgio Armani, celebre stilista scomparso da pochi giorni.

Dopo aver portato al cinema il mito di Enzo Ferrari nel film “Ferrari“, il produttore Andrea Iervolino si appresta a raccontare la vita di un’altra immensa icona italiana. Il film sulla vita di Giorgio Armani si intitolerà “The King Of Fashion“, e sarebbe in via di sviluppo già da alcuni mesi. A confermarlo è stato un articolo di Deadline.

“La scomparsa di Gianni Armani ha riportato alla ribalta il profondo valore e il significato che il nome Armani rappresenta per l’Italia e per il mondo“, ha affermato Iervolino. “Conosciamo tutti il ​​marchio Armani, ma non sempre conosciamo veramente l’uomo Giorgio Armani: la sua storia, i sacrifici, la visione che ha reso possibile un sogno italiano riconosciuto ovunque. Come italiano, sento il dovere di onorare qualcuno che ha elevato così in alto il nome del nostro Paese. Così come un giornalista, di fronte a una grande personalità, dedica uno speciale televisivo o un articolo di approfondimento, io scelgo di dedicargli un film: un’opera completa capace di raccontare la storia dell’uomo oltre l’icona, l’Armani dietro Armani.”

Il produttore ha poi proseguito: “Credo che questo progetto rappresenti un motivo di orgoglio per tutti gli italiani e un omaggio che gli eredi Armani possono ricevere con rispetto e affetto”.

The King Of Fashion sarà scritto da Bobby Moresco, già autore di un altro biopico, “Maserati: The Brothers” con Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy Garcia e Jessica Alba. Altre informazioni saranno rivelate in seguito.

Giorgio Armani, scomparso lo scorso 4 settembre a seguito di un insufficienza epatica, è considerato uno degli stilisti più influenti del XX e XXI secolo. Il suo marchio è riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di classe. Un film sulla sua lunga carriera potrebbe essere fonte di grande interesse per l’Academy. Voi cosa ne pensate? Rispondete nei commenti.