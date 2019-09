L'attrice Gillian Anderson si avvia a far parte del cast della futura quarta stagione di The Crown. Il suo ruolo sarà quello di Margaret Thatcher.

Attualmente in fase di produzione, la quarta stagione dell'acclamata serie tv The Crown è pronta ad accogliere l'attrice Gillian Anderson (X-Files). Il colosso dello streaming Netflix ha confermato - via Twitter - che il ruolo dell'attrice sarà quello di Margaret Thatcher, la celebre Lady di Ferro della politica britannica.

Nella recente storia hollywoodiana, la Thatcher è stata portata al cinema da Meryl Streep col film The Iron Lady, ed in quell'occasione l'Academy ha riconosciuto all'attrice l'Oscar per la Miglior Interpretazione Femminile.

The Crown (Terza Stagione)

The Crown 3 è stato sviluppato da Peter Morgan. Nel cast Tobias Menzies, Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Matthew Goode, Jodi Balfour, Anton Lesser, Michael C. Hall, Joshua O'Connor, Gillian Anderson (dalla quarta stagione).

La Sinossi. La serie TV originale Netflix The Crown racconta la storia del regno della regina Elisabetta II, nel momento in cui il fragile ordine stabilito dopo la Seconda Guerra Mondiale si spezza. Basato sulla commedia vincitrice di molti premi The Audience, la serie riunisce il creatore e scrittore Peter Morgan (The Queen, Frost/Nixon), il regista Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours) e il produttore Andy Harries (The Queen).

La terza stagione arriverà su Netflix dal 17 novembre 2019.

La quarta stagione è attualmente in via di sviluppo.