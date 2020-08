Giffoni 50: presentato in anteprima il trailer di Sul più bello

É stato presentato a Giffoni 50 il trailer di Sul più bello, il teen drama prodotto da Eagle Pictures, nelle sale italiane a partire dal 22 ottobre.

Questa mattina i protagonisti del film Ludovica Francesconi, Eleonora Gaggero, Gaja Masciale, Jozef Gjura, accompagnati dal cantante Alfa -autore della title track-, dalla regista Alice Filippi, e il produttore e sceneggiatore Roberto Proia hanno presentato le prime inedite immagini ai giovani giurati Generator +13 del Festival.

TRAMA

Sul più bello è la storia della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi), tanto simpatica quanto bruttina, che dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è la ragazza più solare che abbiate mai conosciuto. Carattere travolgente ha fretta di fare tutto e subito. A 19 anni come ogni ragazza della sua età sogna il grande amore ma lei non è una che si accontenta e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire “ti amo” da un ragazzo bello… il più bello di tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché ad una festa Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile. In altre parole: la preda perfetta. Ma mentre i fedeli amici si preparano a gestire l’ennesima delusione, stavolta le cose andranno in maniera diversa. Una volta sconfitta la rivale in amore Beatrice (Eleonora Gaggero) e ottenuto l’amore di Arturo, Marta dovrà affrontare la sfida più dura: raccontargli che il tempo non è a loro favore.

Sul più bello, tratto dall’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero, con la regia di Alessia Filippi uscirà nelle sale italiane il 22 ottobre, distribuito da Eagle Pictures.

Di seguito, alcuni scatti della presentazioni a Giffoni Film Festival: