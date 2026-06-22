Si è ufficialmente chiusa la selezione dei titoli in concorso per Giffoni 56, la storica manifestazione dedicata al cinema per ragazzi in programma dal 17 al 25 luglio 2026. Quest’anno saranno ben 104 le opere in concorso (suddivise in 42 lungometraggi e 62 cortometraggi) provenienti da tutto il mondo e selezionate tra migliaia di candidature internazionali per raccontare il presente e il futuro delle nuove generazioni.

Il tema dell’edizione 2026, “Le cose impossibili”, farà da filo conduttore all’intera selezione, invitando a superare i confini geografici, culturali e personali attraverso storie che mettono al centro le fragilità, i desideri e le speranze di bambini, adolescenti e giovani adulti.

Il programma e le sezioni competitive di Giffoni 56

La selezione ufficiale si articola come di consueto nelle storiche categorie competitive, strutturate in base all’età dei giovani giurati provenienti da tutto il mondo:

Elements +3 e +6 : Dedicate ai più piccoli, con opere incentrate sulla scoperta, la salvaguardia della natura e l’amicizia. Tra i titoli della sezione +6 spicca lo sci-fi d’animazione Garuda: Dare to Dream diretto da Ronny Gani (animatore di The Avengers e Aquaman) e il ritorno della saga finlandese Super Furball and the Lying Squirrel.

: Dedicate ai più piccoli, con opere incentrate sulla scoperta, la salvaguardia della natura e l’amicizia. Tra i titoli della sezione +6 spicca lo sci-fi d’animazione Garuda: Dare to Dream diretto da Ronny Gani (animatore di The Avengers e Aquaman) e il ritorno della saga finlandese Super Furball and the Lying Squirrel. Elements +10 : Segna il delicato passaggio verso la preadolescenza. In gara l’avventura alpina Barry & Me (distribuito in Italia da Bim Distribuzione) e il film Children of the Resistance del regista premio Oscar Christophe Barratier.

: Segna il delicato passaggio verso la preadolescenza. In gara l’avventura alpina Barry & Me (distribuito in Italia da Bim Distribuzione) e il film Children of the Resistance del regista premio Oscar Christophe Barratier. Generator +13, +15 e +18 : Esplorano la complessa costruzione dell’identità e i problemi sociali. Tra le novità più attese, nella sezione +13 troviamo il lungometraggio irlandese Trad con Aidan Gillen (Game of Thrones), mentre nella categoria +18 debutta l’opera prima statunitense Rosemead con Lucy Liu nel cast.

: Esplorano la complessa costruzione dell’identità e i problemi sociali. Tra le novità più attese, nella sezione +13 troviamo il lungometraggio irlandese Trad con Aidan Gillen (Game of Thrones), mentre nella categoria +18 debutta l’opera prima statunitense Rosemead con Lucy Liu nel cast. Gex Doc e Parental Experience: Sezioni dedicate rispettivamente ai documentari sul mondo giovanile (tra cui Adam’s Apple, incentrato sulla storia di un adolescente transgender) e ai cortometraggi pensati per stimolare il dialogo tra genitori e figli (come l’italiano Rukeli firmato da Alessandro Rak).

Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale del Giffoni Film Festival.