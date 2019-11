Partiranno da gennaio 2020 le riprese di Io sono Babbo Natale, la nuova commedia diretta da Edoardo Falcone, già autore di Se Dio vuole.

Interpretato da una coppia d’eccezione formata da Marco Giallini e Gigi Proietti, il film porterà sul grande schermo la storia di un rapinatore disilluso da una vita di delusioni, almeno fino al momento in cui incontra uno strano uomo che afferma di essere niente di meno che Babbo Natale.

Prodotto da Lucky Red e Rai Cinema con 3 Marys, il film sarà interamente girato a Roma. Questa di seguito è la sinossi ufficiale:

Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Ha scontato 5 anni di carcere per una rapina commessa con dei complici di cui non ha mai rivelato i nomi. Alle spalle ha una relazione finita male con Laura, da cui ha avuto una figlia che non ha mai potuto conoscere. Non ha grandi alternative se non quella di continuare a fare il rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un amabile signore che non ha niente di valore che si possa rubare. In compenso ha una bizzarra rivelazione da fare ad Ettore: dichiara infatti di essere Babbo Natale. Ettore è decisamente scettico: Nicola sarà davvero chi dice di essere?