Secondo quanto rivelato in esclusiva da The Hollywood Reporter, Paramount Pictures ha ufficialmente affidato la regia del nuovo e ancora senza titolo film dedicato ai G.I. Joe a Danny McBride.

L’eclettico autore e attore, celebre per aver creato e interpretato la serie di successo della HBO The Righteous Gemstones, compie così un vero e proprio avanzamento di grado: McBride, infatti, era già stato precedentemente ingaggiato dallo studio in veste di sceneggiatore del progetto, ma ora firmerà anche la regia, segnando così il suo attesissimo debutto alla direzione di un lungometraggio cinematografico.

Conosciuto principalmente per i suoi ruoli comici in Tropic Thunder e Pineapple Express, Danny McBride ha ampiamente dimostrato con serie tv come Vice Principals e Eastbound & Down la straordinaria capacità di saper dosare azione, commedia nera e dramma criminale, doti che si preannunciano perfette per ridare linfa e personalità a questo iconico universo d’azione.

Il rilancio del franchise e le nuove priorità di Paramount sotto la guida di David Ellison

Il rilancio del brand Hasbro rappresenta in questo momento una delle priorità assolute per Paramount che, sotto la nuova gestione di David Ellison, sta accelerando lo sviluppo delle sue proprietà intellettuali più forti, tra cui spiccano anche i franchise di Star Trek e delle Tartarughe Ninja. Lo studio ha cercato per anni la chiave giusta per far ripartire la saga dei soldati d’élite dopo i capitoli del 2009 (G.I. Joe – La nascita dei Cobra), del 2013 (G.I. Joe – La vendetta) e lo sfortunato spin-off Snake Eyes del 2021. Sebbene all’inizio dell’anno fosse in lizza una seconda sceneggiatura parallela firmata da Max Landis, la dirigenza ha deciso di scartare quell’opzione per puntare tutto sulla visione fresca, dissacrante e originale di McBride. Va ricordato,inoltre, che Paramount ha più volte confermato il crossover con la saga Transformers, tra l’altro anticipandolo in una sequenza post-credits del film “Transformers: Il Risveglio“.

I dettagli sulla trama di questa nuova incarnazione sono attualmente blindati. I G.I. Joe, nati come linea di action figure negli anni Sessanta, hanno ridefinito la cultura pop degli anni Ottanta con la celebre serie A Real American Hero, introducendo eroi iconici come Duke, Roadblock e Snake Eyes pronti a combattere la spietata organizzazione terroristica Cobra, guidata dal Comandante Cobra, Baronessa e Destro.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Untitled G.I. Joe Project

Untitled G.I. Joe Project Regia / Sceneggiatura: Danny McBride

Danny McBride Soggetto originale: Hasbro (linea di giocattoli G.I. Joe)

Hasbro (linea di giocattoli G.I. Joe) Produzione: Paramount Pictures, Hasbro Entertainment

Paramount Pictures, Hasbro Entertainment Stato della produzione: In fase di sviluppo attivo (Active Development)

In fase di sviluppo attivo (Active Development) Distribuzione: Paramount Pictures