Il titolo ufficiale e il logo della nuova serie animata di Netflix e Sony Pictures Animation sarà Ghostbusters: Night Shift, la cui uscita ufficiale sulla piattaforma streaming è prevista per il 2027.

L’annuncio, seguito da the Hollywood Reporter, è arrivato direttamente dagli showrunner Ben Hibon e Elliott Kalan durante lo speciale evento celebrativo organizzato da Sony a New York in occasione del Ghostbusters Day. L’evento si è svolto nella simbolica e reale cornice della caserma dei pompieri Hook & Ladder 8 di New York, storico quartier generale cinematografico dell’iconico franchise fin dal primo capitolo del 1984.

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Ghostbusters: Night Shift svela i primi dettagli. La serie Netflix e le iniziative di beneficenza

La produzione dello show animato vedrà il coinvolgimento attivo dei produttori esecutivi di Ghost Corps, Jason Reitman e Gil Kenan, pronti a espandere l’universo degli Acchiappafantasmi dopo i successi sul grande schermo. Durante la manifestazione, Reitman e Kenan hanno celebrato l’incredibile successo dell’iniziativa solidale “Ghostbusters Give Back“, che ha superato l’ambizioso obiettivo di raccolta fondi raggiungendo la cifra di 500.000 dollari destinati a cause locali e alla Starlight Children’s Foundation. Tutti i proventi generati dall’evento newyorkese sono stati invece interamente devoluti alla FDNY Foundation a sostegno dei vigili del fuoco della città.

Il brand, nato originariamente dal leggendario capolavoro del 1984 diretto da Ivan Reitman e interpretato da Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson, ha incassato quasi 300 milioni di dollari al botteghino globale, dando vita a ben quattro sequel cinematografici: Ghostbusters II (1989), Ghostbusters: Answer the Call (2016), Ghostbusters: Afterlife (2021) e il recente Ghostbusters: Frozen Empire (2024).

Per rimanere costantemente aggiornati sull’universo dei grandi franchise e non perdere le ultime novità del catalogo, potete consultare la nostra sezione dedicata a Netflix.

Can’t contain this. Ghostbusters: Night Shift, an original animated series is coming to Netflix in 2027. pic.twitter.com/MVdEfTJHz0 — Netflix (@netflix) June 6, 2026