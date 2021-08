Ghostbusters: Legacy – un nuovo promo conferma la data di uscita a novembre

La Sony ha diffuso nei giorni scorsi un nuovo promo relativo a Ghostbusters: Legacy, il nuovo capitolo della celebre saga diretto da Jason Reitman.

Il breve promo, oltre l’interesse per le immagini mostrate, raccoglie interesse maggiore per la conferma della data di uscita confermata dalla stessa Sony. Come noto, infatti, la crescente preoccupazione per la variante Delta di Covid-19 sta spingendo molti studios a rinviare i propri film di punta, Sony inclusa. Ad oggi, Ghostbusters: Legacy è ancora fissata per il prossimo novembre.

Dibs on the gunner seat. ⚡ #Ghostbusters: Afterlife exclusively in movie theaters this November. pic.twitter.com/3ZBuaFMAJJ — Ghostbusters (@Ghostbusters) August 26, 2021

GHOSTBUSTERS: LEGACY

PRODUZIONE: Il film è stato prodotto dalla Ghost Corps. Jason Reitman ha diretto ed è stato co-sceneggiatore insieme a Gil Kenan. CAST: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Sigourney Weaver, Paul Rudd, Celeste O’Connor, Logan Kim. USCITA: Dall’11 novembre 2021 nelle sale Usa. Anche in Italia a partire dall’11 novembre.

TRAMA: Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.