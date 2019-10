Medusa Film ha diffuso in rete il primo trailer di Sono Solo Fantasmi, la nuova commedia pre-natalizia diretto ed interpretato da Christian De Sica.

Il film si ispira, come riportato anche nel nostro titolo, alla celebre saga hollywoodiana Ghostbusters, ma rivista dal buon De Sica, chiaramente in chiave comica.

Col trailer, in fondo al nostro articolo potrete apprezzare anche il manifesto ufficiale.

Sono Solo Fantasmi

Il film è una produzione INDIANA PRODUCTION in collaborazione con MIYAGI ENTERTAINMENT. Il soggetto è stato firmato da Nicola Guaglianone e Menotti, la sceneggiatura è firmata da Andrea Bassi, Luigi di Capua e Christian De Sica e l'adattamento dialoghi di Gianluca Ansanelli.

La Sinossi. THOMAS (Christian De Sica), ex mago in bolletta, e CARLO (Carlo Buccirosso), napoletano, sottomesso a moglie e suocero settentrionali, sono due fratellastri che si rincontrano dopo anni a Napoli per la morte del padre Vittorio, giocatore incallito e donnaiolo. Scoprono di avere un terzo fratello, UGO (Gianmarco Tognazzi), apparentemente un po’ tonto ma in realtà un piccolo genio. L’eredità, agognata da Thomas e Carlo, sfuma a causa dei debiti del padre e i tre hanno una grande idea: sfruttare la superstizione e credulità napoletana, diventando degli ‘acchiappa fantasmi’. Proprio quando l’attività inaspettatamente sembra avere molto successo, lo spirito del padre Vittorio s’impossessa del corpo di Carlo. Thomas e Carlo si convincono che i fantasmi esistono davvero. Nel frattempo i fantasmi catturati dal trio si liberano e vanno a risvegliare il fantasma di una strega che minaccia di distruggere Napoli. Con l'aiuto del padre i tre fratelli cercheranno di salvare la città.

Medusa Film distribuirà Sono Solo Fantasmi il 14 novembre 2019.

THE X-FILES: L-R: Mitch Pileggi, David Duchovny, Gillian Anderson and William B. Davis. The next mind-bending chapter of THE X-FILES debuts with a special two-night event beginning Sunday, Jan. 24 (10:00-11:00 PM ET/7:00-8:00 PM PT), following the NFC CHAMPIONSHIP GAME, and continuing with its time period premiere on Monday, Jan. 25 (8:00-9:00 PM ET/PT). ©2015 Fox Broadcasting Co. Cr: Frank Ockenfels/FOX