Ghost of Tsushima arriverà al cinema diretto da Chad Stahelski

La Sony Pictures ha fatto sapere di aver messo in sviluppo un adattamento cinematografico del celebre videogame di successo Ghost of Tsushima.

Il progetto nasce da una stretta collaborazione tra Sony e PlayStation Productions, con Chad Stahelski, co-regista del famoso franchise John Wick ingaggiato nel ruolo di regista. Al momento queste sono le uniche informazioni note, ma ovviamente sarà nostra premura darvi nuovi aggiornamenti in merito. Queste le parole di Nate Fox (dir. creativo Sucker Punch Productions) sull’ingaggio del regista Chad Stahelski:

“Siamo lieti di poter realizzare tutto questo con la collaborazione di Sony Pictures. E Jin sarà in buone mani, affidato alle cure del regista Chad Stahelski, che è già riuscito a creare qualcosa di speciale con John Wick. La sua visione profetica, sostenuta da anni di esperienza, ha dato vita ad alcune delle scene di azione più belle mai realizzate. Se c’è qualcuno che può far prendere vita alla tensione al cardiopalmo dei combattimenti con katana di Jin, quello è proprio Chad Stahelski“.

Ghost of Tsushima è un videogame d’avventura dinamica sviluppato da Sucker Punch Productions e pubblicato da Sony Interactive Entertainment nel corso del 2020. Il gioco è ambientato in Giappone, durante la prima invasione mongola del 1274 nell’isola di Tsushima. Ghost of Tsushima segue le vicende di Jin Sakai, uno degli ultimi Samurai sopravvissuti rimasti a combattere l’invasione mongola. Allenato dallo zio e maestro Shimura, Jin inizia progressivamente ad allontanarsi da quello che è il codice e credo con il quale è stato cresciuto. La slealtà di cui si fanno testimoni le orde mongole, la disperazione che cresce, spingono Jin a covare dentro di sé un sentimento di vendetta molto forte e oscuro. Il sentiero che intraprende lo porta a imparare nuove abilità e ad adottare tattiche che non corrispondono a quelle della tradizione. Per salvare il suo paese e annientare lo spietato e astuto leader mongolo Khotun Khan dovrà diventare lo Spettro.