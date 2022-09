Disney+ ha diffuso in rete alcune nuove foto da Pinocchio, la nuova versione live-action diretta da Robert Zemeckis in arrivo in piattaforma dall’8 settembre.

Le immagini in questione regalano un nuovo affascinante sguardo al celebre burattino creato da Carlo Collodi e dal Geppetto interpretato per l’occasione da Tom Hanks. Ricordiamo che il lancio del film su Disney+ coincide con l’evento globale noto come Disney+ Day atteso per l’8 settembre. Qui di seguito la gallery con le foto:

PINOCCHIO

Diretto dal vincitore dell’Academy Award® Robert Zemeckis, il film rivisita in chiave live action l’amata storia di un burattino di legno che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino vero. La sceneggiatura è scritta da Robert Zemeckis & Chris Weitz. Pinocchio è prodotto da Andrew Miano, Chris Weitz, Robert Zemeckis e Derek Hogue, mentre Jack Rapke, Jacqueline Levine, Jeremy Johns e Paul Weitz sono i produttori esecutivi. Il film sarà su Disney+ dall’8 settembre 2022.

Tom Hanks interpreta Geppetto, l’intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”; la candidata all’Academy Award® Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata all’Academy Award® Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione. Il cast include inoltre Kyanne Lamaya nel ruolo di Fabiana (e della sua marionetta Sabina), Giuseppe Battiston in quello di Mangiafuoco e Lewin Lloyd in quello di Lucignolo.