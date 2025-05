Addio a George Wendt | L’attore è morto a 76 anni

Si è spento nella notte George Wendt, attore noto la serie di successo “Cin Cin“, nonché simbolo della comicità americana negli anni ottanta.

Secondo il the Hollywood Reporter, l’attore si è spento nel “serenamente nel sonno” nella sua casa di Los Angeles all’età di 76 anni. La famiglia ha salutato la perdita così: “George era un padre di famiglia affettuoso, un amico amato e un confidente per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo”, ha dichiarato un portavoce di Wendt in una nota. “Ci mancherà per sempre. La famiglia ha chiesto di mantenere la sua privacy in questo periodo.”

Nato a Chicago nell’ottobre del 1948, George Wendt si è costruito una solida carriera tra teatro, cinema e televisione, anche se il suo nome rimarrà legato indissolubilmente al ruolo di Norm, cliente fisso del bar Cheers nella serie di successo Cin Cin. L’attore è stato presente in tutti i 270 episodi della serie, andata in onda tra il 1982 e il 1993, raccogliendo tra l’altro 6 nomination consecutive agli Emmy per la categoria Miglior Attore non Protagonista in una serie comica.

Al cinema Wendt ha avuto ruoli in “Dreamscape – Fuga nell’incubo“, “Fletch – Un colpo da prima pagina“, “Chi è sepolto in quella casa?” e “Amore per sempre” con Mel Gibson. In televisione ha avuto ruoli in “Colombo“, “Sabrina, vita da strega“, “The Naked Truth“, e “Masters of Horror“.

Una curiosità sulla vita privata, George Wendt è lo zio di Jason Sudeikis, famoso attore ed interprete della serie di successo Ted Lasso.