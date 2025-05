L’adattamento del videogame Gears of War voluto da Netflix avrà in David Leitch in cabina di regia.

Secondo un nuovo report del the Hollywood Reporter, il colosso dello streaming Netflix starebbe trattando con David Leitch per quanto riguarda la regia di Gears of War, l’atteso adattamento cinematografico del famoso franchise videoludico targato The Coalition Studio. Leitch, reduce dalla regia di The Fall Guy, e sua moglie e socia di produzione, Kelly McCormick, dovrebbero produrre il lungometraggio tramite la loro etichetta 87North insieme a The Coalition.

Nonostante la credibilità affermata della fonte, Netflix non ha ancora confermato la notizia.

Il film ispirato al famoso videogame è stato annunciato nel corso del 2022, quando Netflix ha acquisito i diritti di sfruttamento con l’obiettivo di realizzare un film e successivamente anche una serie anime. Nel corso del 2023, poi, lo sceneggiatore Jon Spaihts è stato ingaggiato per scrivere una sceneggiatura, da allora nessun altro dettaglio è emerso.

Gears of War | Il Gioco

La saga videoludica Gears of War targata Xbox Game Studios è nata nel 2006 grazie al lavoro di The Coalition Studio. La trama mette al centro dell’attenzione un futuro prossimo in cui gli umani devono fronteggiare delle terribili creature emerse dalle profondità della Terra con lo scopo di sterminare l’umanità. Nel gioco i players sfruttano la potenza di fuoco di un team di soldati nota Squadra Delta, guidata dal sergente caduto in disgrazia Marcus Fenix.