Gears of War | Nuovo aggiornamento dal film Netflix

Un film ispirato alla saga videoludica Gears of War è in via di sviluppo in casa Netflix, ed un nuovo aggiornamento potrebbe offrire nuova eccitazioni ai tanti fan.

Sviluppato da Epic Games sotto il controllo creativo della The Coalition Studio, il franchise videoludico Gears of War è stato accostato più volte al mondo della cinematografia, ma è soltanto dal 2022 che le teorie si sono tramutate in notizia. Di fatto i diritti di sfruttamento cinematografico sono stati acquisiti da Netflix proprio nel 2022, con Jon Spaihts a bordo del progetto dal 2023 come sceneggiatore, e David Leitch da maggio 2025 ingaggiato come regista.

Ma quale aggiornamento interessante ruota intorno al film Gears of War?

L’aggiornamento di Gears of War riguarda lo stato della scrittura della sceneggiatura, e le parole entusiastiche profuse da David Leitch. In pratica, il regista ha parlato brevemente con il the Hollywood Reporter riferendo quanto segue:

“Stiamo scrivendo proprio ora con Jon Spaihts e ne siamo davvero entusiasti. C’è molta energia da parte di The Coalition [la società di Gears of War] e di Netflix, perché The Coalition pubblicherà un gioco nel 2026. Non rispetteremo quella data di uscita, ma forse penseremo a qualcosa che sia pertinente all’uscita del nuovo gioco. È un’opportunità per David di fare un film di guerra, cosa che non ha ancora fatto, e un po’ di fantascienza a modo suo con questa amata IP a modo suo.”

Nessun altro dettaglio è emerso dall’intervista, sarà pertanto nostra premura aggiornarmi con nuove notizie quando disponibili.

Di cosa parla la saga videoludica Gears of War?

La saga videoludica Gears of War targata Xbox Game Studios è nata nel 2006 grazie al lavoro di The Coalition Studio. La trama mette al centro dell’attenzione un futuro prossimo in cui gli umani devono fronteggiare delle terribili creature emerse dalle profondità della Terra con lo scopo di sterminare l’umanità. Nel gioco i players sfruttano la potenza di fuoco di un team di soldati nota Squadra Delta, guidata dal sergente caduto in disgrazia Marcus Fenix.