Disney e Pixar hanno rilasciato il primo teaser trailer di Gatto, il nuovo e attesissimo lungometraggio d’animazione originale che trasporterà il pubblico nei meandri di una Venezia sotterranea interamente governata dai felini.

Il film, la cui uscita nelle sale cinematografiche italiane è già stata fissata per il prossimo 4 marzo 2027, vanta un cast vocale d’eccezione nella sua versione originale: la star del Marvel Cinematic Universe Mark Ruffalo presterà infatti la voce al burbero protagonista Nero, mentre il leggendario Laurence Fishburne interpreterà Rocco, un temibile boss della malavita a quattro zampe. Il primo divertentissimo filmato promozionale mostra i due carismatici felini nel bel mezzo di un bizzarro ed esilarante interrogatorio, stuzzicando i fan sull’inconfondibile umorismo targato Pixar.

Gatto la trama del nuovo film Pixar tra canali, superstizioni e malavita felina

La suggestiva sinossi ufficiale ci introduce nel cuore pulsante di un’avventura misteriosa che unisce il folklore italiano all’immaginario fantastico dello studio d’animazione. La trama di Gatto segue da vicino le sfortune di Nero (Mark Ruffalo), un gatto nero dal carattere decisamente irascibile che, dopo aver trascorso anni interi a destreggiarsi tra i pregiudizi, le superstizioni umane e i canali di Venezia, inizia a dubitare delle sue scelte e a chiedersi se abbia davvero vissuto le sue storiche nove vite nel modo giusto. Sommerso dai debiti e sotto scacco da parte di Rocco (Laurence Fishburne), lo spietato e carismatico boss della criminalità organizzata felina locale, Nero si ritroverà davanti a un bivio drammatico: per salvarsi la pelliccia sarà costretto a stringere un’alleanza del tutto inaspettata con un compagno improbabile. Questa nuova amicizia potrebbe finalmente aiutarlo a trovare il suo vero scopo, sempre che i segreti e le insidie di Venezia non finiscano per avere il sopravvento su di lui.

Dietro la macchina da presa di questa affascinante produzione troviamo il regista italiano Enrico Casarosa, affiancato dalla produttrice Andrea Warren: lo stesso identico e affiatatissimo team di filmmaker che ha dato vita a Luca, il meraviglioso gioiello d’animazione ambientato in Liguria e candidato al premio Oscar.