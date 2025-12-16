Il cacciatore narcisista Gaston avrà un suo film in live-action, Disney ha annunciato la realizzazione.

Il colosso Disney è al lavoro su un nuovo film live-action incentrato su Gaston, l’iconico antagonista de La Bella e la Bestia. Il progetto, ancora in fase iniziale di sviluppo, esplorerà il personaggio in una versione completamente originale, con un tono avventuroso. A confermare la notizia Deadline.

La sceneggiatura è affidata a Dave Callaham (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Spider-Man: Across the Spider-Verse), mentre Michelle Rejwan (Obi-Wan Kenobi, Andor) figura come produttore. A quanto pare Luke Evans, che interpretò Gaston nel remake live-action del 2017, non tornerà nel ruolo: il personaggio otterrà presto un re-casting.

Il film non è collegato alla serie prequel su Gaston e LeFou che era stata annunciata per Disney+ (con Evans e Josh Gad) e poi cancellata anni fa. Dettagli sulla trama restano top secret, ma lo studio è molto entusiasta dell’idea.