Gaming e gioco online | Quali sono i film più apprezzati dal pubblico

Il gioco digitale oggi lo vediamo ovunque, dal mobile alle console, dalle live su Twitch fino agli streaming dei casinò online. Il cinema ha giustamente iniziato a interessarsi a questo ecosistema e ha preso in prestito l’immaginario fatto di joystick, di avatar e di tavoli verdi virtuali. Non a caso, Un film Minecraft ha sfiorato i 600 milioni di dollari al box office mondiale in sole due settimane. In Italia ha superato gli 8 milioni di euro. Dietro, c’è un videogioco che ha venduto più di 350 milioni di copie e che conta circa 200 milioni di giocatori attivi al mese.

Quando il videogioco diventa film evento da centinaia di milioni

Di film tratti dai videogiochi ce ne sono tanti, da Tomb Raider a Silent Hill, fino a Sonic. Diciamo che Un film Minecraft ha sfruttato il fatto che il gioco fosse molto popolare tra YouTube e Twitch. Oggi è il gioco più venduto della storia. Se ti piace il gaming, al cinema ormai trovi di tutto: dalle avventure fantasy come quelle di Sonic e Super Mario, fino all’horror di Five Nights at Freddy’s. Sono dei film pensati per un pubblico abituato a vivere online, che riconosce subito le citazioni, i livelli, i boss fight e le dinamiche da coop.

Dall’Oasis di Ready Player One a Free Guy: il fascino del mondo virtuale al cinema

Accanto ai film tratti dai videogiochi, il pubblico continua ad amare quelli sul mondo dei videogiochi e del gioco online in generale. Ready Player One di Steven Spielberg è ormai un piccolo classico, in Italia viaggia su una media di circa 3,4 stelle su 5 fra critica e pubblico. È consigliato come visione proprio a chi ama la cultura nerd e le citazioni videoludiche. L’Oasis, il metaverso del film, somiglia tantissimo a una versione amplificata delle lobby online in cui ci si ritrova ogni sera.

Un altro titolo molto citato dagli articoli tech e streaming italiani è Free Guy, definito da Repubblica “il film sui videogiochi che mette insieme 40 anni da nerd“. La storia del PNG che prende coscienza di essere un personaggio di un videogioco online parla a chiunque abbia passato ore in un open world multiplayer: glitch, speedrun, microtransazioni, streamer famosi che compaiono nel film. È un gigantesco inside joke condiviso fra i gamer.

Tavoli verdi e avatar: l’altro lato del gaming raccontato dal cinema

Quando si parla di gioco online non ci sono solo i videogiochi. Ci sono anche tanti film sul poker, sui casinò e sul gioco d’azzardo. Sul web si moltiplicano i forum, i video e le pagine dedicate alle strategie e ai sistemi, dal classico conteggio delle carte fino alle discussioni sul metodo roulette su betfair. Sicuramente, un titolo molto noto è Casino Royale, famoso per la sua lunga partita a poker. Il cuore del film è proprio quel duello fatto di sguardi, di carte e di nervi saldi, diventato una delle scene più iconiche dell’era Daniel Craig.