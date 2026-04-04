L’inverno sta per sciogliersi a Harrenhal, ma l’oscurità è pronta a sorgere. Secondo quanto riportato da Deadline, lo spettacolo teatrale Game of Thrones: The Mad King inizierà le anteprime il prossimo 20 luglio, con l’apertura ufficiale fissata per l’8 agosto 2026.

Scritto da Duncan Macmillan e diretto da Dominic Cooke, il dramma esplorerà uno dei periodi più cruenti e affascinanti della mitologia creata da George R.R. Martin: la Ribellione di Robert. Al centro della narrazione troveremo il fatale incontro tra il Principe Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark, una storia d’amore definita dal regista come “un nuovo Romeo e Giulietta” che porterà alla caduta della dinastia dei draghi.

Un’esperienza immersiva nel cuore della Ribellione di Robert

La produzione non sarà un semplice spettacolo frontale, ma una “configurazione audace” del teatro che metterà il pubblico al centro dell’azione. Oltre alla presenza attesa di versioni giovani di personaggi iconici come Ned Stark e Jaime Lannister, il team creativo vanta eccellenze come i designer di puppetry e movimento di Lume (Nick Barnes e Finn Caldwell), suggerendo un modo teatrale unico per mettere in scena le battaglie e, forse, i draghi. Tra banchetti sfarzosi, profezie antiche e il crescente delirio del Re Folle, Aerys II, lo spettacolo promette di essere un evento epico capace di mescolare la potenza del dramma shakespeariano con la brutalità fantasy di Westeros.

L’arrivo di questa produzione teatrale si inserisce in una strategia di espansione senza precedenti per il franchise di George R.R. Martin. Mentre il palcoscenico esplorerà la caduta dei Targaryen, il grande schermo si prepara a raccontarne l’ascesa: è infatti in fase di sviluppo il primo atteso film di Game of Thrones dedicato alla Conquista di Aegon. Il progetto, che come abbiamo riportato qui vede impegnato lo sceneggiatore Beau Willimon, viene descritto come un kolossal dalle proporzioni “in stile Dune”.