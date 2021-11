A Gal Gadot il ruolo della Strega Cattiva nel nuovo live action su Biancaneve

La lanciatissima attrice Gal Gadot ha ottenuto il ruolo della celeberrima Strega Cattiva nel nuovo live action dedicato al mito di Biancaneve.

Dopo aver lasciato il red carpet di Red Notice (praticamente alcune ore fa), la bellissima Gal Gadot vestirà i panni di una delle più cattive streghe delle fiabe per bambini. L’attrice affiancherà Rachel Zegler che ha ottenuto già da tempo il ruolo di Biancaneve. Il nuovo live action sarà diretto da Marc Webb (The Amazing Spider-Man), sotto la supervisione produttiva del veterano hollywoodiano Marc Platt. Le riprese del film dovrebbero partire nel corso del prossimo anno.

Mancano ulteriori dettagli sul nuovo adattamento in live action, ma al momento è certo che la produzione potrà contare su nuove canzoni originali create da Benj Pasek e Justin Paul, già autori di successi come La La Land, The Greatest Showman e Dear Evan Hansen.

Nel recente passato il cult d’animazione è stato adattato sul grande schermo in live action in due occasioni, ossia con Biancaneve e il Cacciatore (ed il suo sequel) e Biancaneve, nelle due diverse incarnazioni la Strega Cattiva è stata interpretata rispettivamente da Charlize Theron e Julia Roberts.