È stato rilasciato il trailer italiano ufficiale di Fuze – Conto alla rovescia, l’attesissimo action thriller ad alta tensione che segna il ritorno dietro la macchina da presa di David Mackenzie, l’apprezzato regista del candidato all’Oscar Hell or High Water. La pellicola, che promette di incollare gli spettatori alla poltrona, farà il suo debutto ufficiale nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 17 giugno sotto il marchio Leone Film Group.

Il trailer introduce una narrazione dal ritmo serratissimo, guidata da un cast di stelle internazionali in cui spiccano i nomi di Aaron Taylor-Johnson, Theo James e Sam Worthington. Accanto a loro, l’opera accoglie interpreti del calibro di Saffron Hocking, Gugu Mbatha-Raw ed Elham Ehsas, pronti a muoversi in una cornice metropolitana cupa e claustrofobica.

La trama si sviluppa nel cuore pulsante di Londra, che sprofonda improvvisamente nel caos più totale in seguito al ritrovamento di una gigantesca bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale all’interno di un comune cantiere edile. L’allarme ordigno fa scattare immediatamente le procedure d’emergenza, costringendo le autorità a una massiccia ed evacuazione di massa della popolazione civile.

Una rapina spettacolare nel cuore di una Londra evacuata e sotto assedio

Mentre le forze dell’ordine tentano di gestire la crisi e le strade deserte della capitale britannica si trasformano in un vero e proprio campo di battaglia urbano, una spietata e organizzata banda di rapinatori professionisti decide di sfruttare il panico generale e il blocco della città a proprio vantaggio.

Il piano dei criminali è tanto folle quanto geniale: orchestrare un colpo spettacolare ad altissimo rischio, infiltrandosi nei sistemi di sicurezza mentre l’attenzione di tutta la nazione è focalizzata sul countdown per il disinnesco della bomba.