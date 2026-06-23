Disney+ ha rilasciato le prime immagini ufficiali di Furious, la nuovissima ed elettrizzante serie drama originale Hulu che farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming il prossimo 27 luglio. Lo show debutterà a livello internazionale su Disney+ e negli Stati Uniti su Hulu con i primi tre episodi, seguiti poi da un nuovo appuntamento a cadenza settimanale.

Al centro della trama di Furious seguiamo le vicende di Alice Black, un’agente dell’FBI determinata a dare la caccia a una serial killer misteriosa, spietata e incredibilmente scaltra. Entrambe le donne portano avanti una personale crociata verso la giustizia, ma quando le loro vite iniziano a intrecciarsi in modo inevitabile, il confine tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato comincerà drammaticamente a sfumare.

Elizabeth Meriwether firma un thriller psicologico con Emmy Rossum

La serie è stata ideata e interamente scritta da Elizabeth Meriwether (The Dropout, New Girl), che per l’occasione ricopre anche il ruolo di showrunner ed executive producer. Ad impreziosire il progetto c’è la regia di Brian Kirk (Game of Thrones, Luther), che ha diretto e co-prodotto i primi due cruciali episodi dello show (101 e 102), impostando il tono visivo e registico dell’intera operazione.

Il cast d’eccezione è guidato dalla candidata ai Golden Globe Emmy Rossum (Shameless), che interpreta la protagonista ed è impegnata anche come executive producer per Composition 8. Accanto a lei figurano importanti nomi del panorama televisivo e cinematografico come Lola Petticrew, Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine e Jake Lacy (The White Lotus). A livello produttivo, lo show vede la prestigiosa collaborazione tra 20th Television e Searchlight Television, insieme ai produttori esecutivi Ronald Bass, Matt Olmstead e Sam Hoffman.

Ricordiamo che da domani, 24 giugno 2026, il catalogo di Disney+ accoglierà il successo planetario Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo dell’epica saga diretta da James Cameron. Per maggiori informazioni sul celebre servizio di streaming vi consigliamo la nostra rubrica dedicata a Disney+.

Alcuni casi ti cambiano. Altri ti consumano. Dai un primo sguardo a Furious, con Emmy Rossum, Lola Petticrew, Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine e Jake Lacy, dalla executive producer Liz Meriwether. Dal 27 Luglio su #DisneyPlus.



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