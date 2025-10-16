Fuoco e Acqua | Su Disney+ il making della saga Avatar

In occasione dell’uscita al cinema di Avatar: Fuoco e Cenere, Disney+ presenta “Fuoco e Acqua“, il making dei film della famosa saga di James Cameron.

Disponibile dal 7 novembre 2025 in esclusiva su Disney+, il documentario in due parti “Fuoco e Acqua: Making of dei film di Avatar” si è mostrato quest’oggi attraverso un primo trailer ricco di immagini, anticipazioni e dichiarazioni dai protagonisti.

Guardate qui il trailer di Fuoco e Acqua: Making of dei film di Avatar

Cosa mostrerà Fuoco e Acqua: Making of dei Film di Avatar?

Il documentario in due parti prodotto da 20th Century Studios e Lightstorm Entertainment, offre un affascinante dietro le quinte della realizzazione di Avatar: La Via dell’Acqua, il fenomeno cinematografico vincitore di un Oscar®, oltre a un’anteprima del prossimo film Avatar: Fuoco e Cenere, contiene esclusivi retroscena, concept art e interviste a cast e filmmaker.

I realizzatori hanno viaggiato da Manhattan Beach, San Pedro, Shasta Lake e le isole del Canale fino alle Bahamas, le Hawaii e la Nuova Zelanda, seguendo il cast e le maestranze tecniche mentre affinavano e perfezionavano la tecnologia di performance capture subacquea e imparavano a praticare l’apnea in una gigantesca vasca d’acqua all’avanguardia da più di 2,5 milioni di litri.

Altre informazioni su Fuoco e Acqua: Making of dei Film di Avatar

James Cameron e Rae Sanchini sono gli executive producer di Fuoco e Acqua: Making of dei film di Avatar. Thomas C. Grane è il regista/produttore, Richard Brehm è lo sceneggiatore/produttore, Robert Glowacki è il direttore creativo, John Clisham è il direttore della fotografia, Steven Wacks è il direttore della fotografia – interviste, mentre Geoff Burdick è il consulente creativo.

Il documentario in due parti include interviste con (in ordine di apparizione): James Cameron (sceneggiatore/regista/produttore/editor), Sam Worthington, Zoe Saldaña, Jon Landau (produttore), Stephen Lang, Maria Battle Campbell (co-producer, 1st assistant director), Richard Baneham (executive producer, Lightstorm visual effects supervisor), Kate Winslet, Rae Sanchini (executive producer, president, Lightstorm Entertainment), Margery Simkin (casting director), Jamie Landau (co-producer), Stephen Rivkin (editor), Ryan Champney (visual production supervisor), Dylan Cole (production designer), Garrett Warren (2nd unit director, stunt coordinator), Rob Innes (founder, Jetovator, Inc.), John Rosengrant (co-founder, Legacy Effects), Chis Denison (stunts), Joey Natale (stunts, stunt driver), Steve Brown (assistant stunt coordinator), Richie Schwalm (on-set coordinator), JD Schwalm (performance capture special effects coordinator), Peter Zuccarini (underwater cinematographer), John Garvin (supervising dive master), Kirk Krack (performance free dive instructor), Sigourney Weaver, Cliff Curtis, William Trubridge (Metkayina stroke consultant), Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, Luke Freeborn (supervising art director), Ben Procter (production designer), Brigitte Yorke (co-producer, New Zealand unit production manager), Brendan Cowell, John Garvin (supervising dive master), Jack Champion, Joe Letteri (senior visual effects supervisor), Eric Saindon (Wētā FX, senior visual effects supervisor), Nick Epstein (Wētā FX, visual effects supervisor). Mob Scene è stata la casa di produzione del documentario.

