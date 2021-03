Keanu Reeves vestirà presto i panni del protagonista di un film tratto dal suo fumetto intitolato BRZRKR, l’attore sarà anche produttore di una serie anime.

Il fumetto BRZRKR è stato creato da Reeves assieme a Matt Kindt, e illustrato da Ron Garney con colori di Bill Crabtree, lettering di Clem Robins e character design e copertine di Rafael Grampá. A portare ad Hollywood il live-action sarà il colosso Netflix, il cui compito sarà quello di finanziare, distribuire, ma anche co-produrre con BOOM! Studios una serie anime atta ad espandere l’universo narrativo creato da Reeves nel corso degli ultimi anni.

Come anticipato, Keanu Reeves sarà impegnato nel progetto come produttore, protagonista, ma anche co-sceneggiatore sia del live-action che della serie anime. La sinossi ufficiale del primo dei dodici numeri di BRZRKR diffusa dalla casa editrice:

L’uomo conosciuto solamente come B. è metà mortale e metà dio, condannato a una vita di violenza… a costo della sua sanità mentale. Ma dopo aver vagato per il mondo per secoli, B. potrebbe finalmente aver trovato un rifugio, lavorando per il Governo degli Stati Uniti, per combattere le battaglie troppo violente e pericolose per chiunque altro. In cambio, a B. sarà garantita l’unica cosa che desidera: la verità sulla sua esistenza votata al sangue… e il modo in cui porle fine.