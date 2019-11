Il 27 novembre prossimo Frozen II: Il Segreto di Arendelle approderà nelle sale, ed il circuito The Space Cinema non si è fatto di certo trovare impreparato.

Il noto circuito cinematografico The Space Cinema in queste ore ha lanciato il concorso a premi intitolato "CON THE SPACE CINEMA SI VOLA A NEW YORK". Tutti coloro che acquisteranno un ticket per assistere alla proiezione di Frozen II: Il Segreto di Arendelle potranno partecipare ad un concorso che offre 4 biglietti per volare direttamente a New York, ed assistere allo spettacolare teatrale in quel di Broadway.

INFO CONCORSO

Per festeggiare l’arrivo nelle sale, The Space Cinema ha deciso di lanciare uno speciale concorso che premierà 4 persone estratte tra coloro che acquisteranno un titolo di ingresso valido per assistere al celebre sequel tramite i canali ufficiali The Space Cinema. I fortunati vincitori potranno vivere una speciale esperienza in pieno stile Frozen passando una notte nel castello di Tarrytown, a New york, proprio come la principessa Elsa e la sua sorellina Anna. Le sorprese non finiscono qui, The Space Cinema offrirà ai vincitori anche la possibilità di assistere al musical di Frozen, una speciale occasione per entrare nel magico mondo di Broadway e rivivere tutta l’emozione di una delle storie più celebri fra i film d’animazione.

Per conoscere tutti i dettagli dei premi in palio e le modalità di partecipazione è possibile visitare la pagina dedicata a Frozen II - Il segreto di Arendelle.

Le prevendite per assistere all’evento e partecipare al concorso sono aperte e disponibili al seguente link o sull’applicazione mobile ufficiale.

Frozen II: Il Segreto di Arendelle

Diretto e prodotto dalla squadra creativa premiata con l’Academy Award ®, i registi Jennifer Lee e Chris Buck e il produttore Peter Del Vecho, il nuovo attesissimo film d’animazione Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle arriverà prossimamente nelle sale e vedrà il ritorno, nella versione italiana, di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis per dare voce agli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff.

I compositori premiati con l’Oscar® Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez firmano la colonna sonora di questo nuovo capitolo della grande avventura iniziata nel 2013 con il successo mondiale Frozen – Il Regno di Ghiaccio. Il film, vincitore di due Academy Award® per il Miglior Film d’Animazione e per la Miglior Canzone Originale (“Let It Go” / “All’Alba Sorgerò”), è ancora oggi il maggior incasso mondiale di tutti i tempi per un lungometraggio d’animazione.

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle uscirà nelle sale Usa dal 22 novembre 2019. Dal 27 novembre in Italia.