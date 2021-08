Free Guy – Eroe per Gioco vince il Box Office Usa e la Disney chiede il sequel

Ryan Reynolds è tornato in vetta al Box Office Usa con il suo ultimo film dal titolo “Free Guy – Eroe per Gioco“, e la Disney si è detta talmente soddisfatta dal successo del film da chiedere un sequel.

Ebbene si, in anticipo sui tempi la Disney ha chiesto a Ryan Reynolds ed al regista Shawn Levy la possibilità di aprire un nuovo franchise con Free Guy, la notizia è stata confermata nella tarda serata di ieri dallo stesso interprete. Uscito in un weekend difficile, caratterizzato dalla crescente preoccupazione per la variante Delta di Covid-19, Free Guy – Eroe per Gioco ha convinto pubblico, critica e guadagnato un primo posto ben oltre le aspettative degli analisti di mercato (20-22 milioni).

Secondo le stime del The Hollywood Reporter, infatti, il film ha esordito con un incasso di 28.4 milioni di dollari esordendo in ben 4.165 sale nordamericane. Come anticipato, si tratta di un incasso al di sopra delle aspettative della Disney, e tra l’altro maggiore di quello fatto registrare da The Suicide Squad: Missione Suicida. Nel resto del mondo il film con Ryan Reynolds ha incassato 22.5 milioni di dollari, per un totale Worldwide di 51 milioni. Una partenza davvero importante in tempi così difficili.

Questa la recensione di Free Guy – Eroe per Gioco.

Nel weekend ha esordito anche Don’t Breathe 2 (da noi L’uomo nel Buio: Man in the Dark) con un incasso di 10.6 milioni di dollari al secondo posto. Sulla terza piazza del podio del Box Office Usa è andata un’altra nuova proposta “Respect“, il biopic incentrato sulla vita di Aretha Franklin, in questo caso l’incasso è stato di 8.8 milioni di dollari. La classifica, infine, fa registrare il crollo di The Suicide Squad: Missione Suicida, il cui incasso nel weekend è valso solo 7.8 milioni di dollari (-70%), la perdita del primo posto, del podio ed un totale in dieci giorni di soli 42.9 milioni.