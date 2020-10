Free Guy: Domani il nuovo trailer, stasera si scommette sulla data di uscita in video

Domani 20th Century Studios diffonderà il nuovo trailer di Free Guy – Eroe per Gioco, il film diretto da Shawn Levy, interpretato da Ryan Reynolds.

Nell’attesa, come spesso accade in queste occasioni, la Disney (proprietaria di 20th Century Studios) ha rilasciato un simpatico antipasto. Il video si apre con alcune sequenze inedite tratte dal Free Guy – Eroe per Caso, prosegue con la conferma della data di uscita (11 dicembre) e si chiude con una riunione – via zoom – tra cast e regia. A fare da mattatore assoluto nella riunione virtuale è ovviamente Ryan Reynolds, il cui intervento è incentrato sulle possibilità che la data di uscita attuale possa in effetti essere rispettata. Reynolds, nel video, è difatti pronto a prendere scommesse sull’ipotesi di nuovo rinvio.

L’emergenza Covid-19 permetterà di tenere l’11 dicembre come release? Non resta che scoprirlo prossimamente.

FREE GUY – EROE PER CASO

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Shawn Levy, mentre la sceneggiatura è firmata da Matt Lieberman.

: Il film è stato diretto da Shawn Levy, mentre la sceneggiatura è firmata da Matt Lieberman. CAST : Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Taika Waititi e Channing Tatum.

: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Taika Waititi e Channing Tatum. TRAMA : Il nuovo film diretto da Shawn Levy (Una Notte al Museo, Stranger Things) racconta la storia di un cassiere di banca che si rende conto di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world chiamato “Free City”. Guy decide così di trasformarsi nell’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il mondo a modo suo…prima che sia troppo tardi.

IL VIDEO