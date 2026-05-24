Free Fall: recensione del film russo su Prime Video

Abbiamo visto Free Fall, il survival spaziale di produzione russa, attualmente visibile in abbonamento sul servizio di streaming Prime Video. Questa è la nostra recensione.

Free Fall, il cui titolo originale è Svobodnyy padenie, è stato diretto da Oleg Urazaykin e co-scritto dallo stesso regista insieme a Alexey Medvedev e Vladimir Stolbenko. La colonna sonora è stata curata da Leonardo Perez, mentre la fotografia è di Fedor Lyass. Alexander Kuznetsov è nel film il cosmonauta Maksim Bortnikov.

La Trama: Un terreno fin troppo sfruttato

La premessa non brilla per originalità, percorrendo, senza deragliare neanche per un attimo, i binari del survival movie claustrofobico. Questa la trama: Maksim è un cosmonauta russo che, a causa di un incidente catastrofico, si ritrova da solo nello spazio aperto, separato dalla sua stazione orbitante distrutta. Con le riserve d’ossigeno che si consumano a ogni respiro e in compagnia della sola voce di un’Intelligenza Artificiale che lo segue e lo istruisce nella gestione della crisi, Maksim deve trovare quindi il modo per sopravvivere. Tutto questo per circa 90 noiosisimi minuti.

Il problema? Free Fall sembra soffrire della stessa mancanza d’ossigeno del suo protagonista: poche idee, ripetute, e una gestione della tensione che non riesce mai davvero a decollare. Inoltre è impossibile guardare questa pellicola senza pensare, ogni singolo minuto, a Gravity di Alfonso Cuarón, sicura fonte di ispirazione per gli autori Russi.

Ma dove Cuarón utilizzava la tecnologia e i piani sequenza per creare una coreografia della disperazione che ridefiniva il linguaggio cinematografico, Urazaykin si limita a fare il compitino. La regia stringe sul volto del protagonista, cerca di trasmettere l’angoscia della claustrofobia e del silenzio cosmico, ma la tensione emotiva non decolla mai davvero.

Il film soffre tra l’altro di una struttura narrativa fin troppo meccanica: nasce il problema, segue il panico, si cerca quindi una soluzione d’emergenza all’ultimo secondo. Ecco allora presentarsi un nuovo problema. Questo schema, ripetuto ciclicamente, finisce per disinnescare la sospensione dell’incredulità, trasformando l’angoscia in prevedibilità.

Free Fall: Cosa funazione e cosa non funziona

Non tutto però è da buttare: la fotografia è degna di nota e la cura negli effetti speciali è lodevole. La ricostruzione della Terra vista dall’orbita ha il giusto impatto freddo e distaccato. Purtroppo l’estetica, da sola, non fa un film. Per quanto riguarda la recitazione, Aleksandr Kuznetsov è un attore certamente espressivo e ce la mette tutta, ma recitare per l’80% del tempo intrappolato in un casco limita pesantemente la sua gamma emotiva, specialmente se la sceneggiatura non lo aiuta con picchi drammatici degni di nota, inoltre i dialoghi tra Maksim e Anna, l’Intelligenza Artificale, appaiono didascalici, freddi e privi di quell’introspezione pscicologica che avrebbe potuto donare maggiore profondità al personaggio.

IN CONCLUSIONE

Free Fall è un’operazione profondamente derivativa che si lascia guardare solo se si è fan sfegatati del genere e si è disposti a chiudere gli occhi davanti a una trama che non offre un singolo brivido che non sia già stato vissuto in molti altri film di genere. Un film che avrebbe potuto essere un survival claustrofobico e intenso ma che, purtroppo, si perde in un vuoto narrativo che nemmeno la sua estetica scintillante riesce a colmare. Un’esperienza visivamente interessante che, però, lascia la sensazione di un viaggio nello spazio senza una vera destinazione.

Un esercizio di stile claustrofobico che purtroppo non riesce mai a trovare una propria identità, rimanendo intrappolato nell’infinito universo dei déjà–vu.

Il film Free Fall è attualmente disponibile sul catalogo di Prime Video.

Free Fall: recensione del film russo su Prime Video Regista: Oleg Urazaykin Data di creazione: 2026-05-24 18:43 Valutazione dell'editor

1.5