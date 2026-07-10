Paramount Animation ha fissato una data di uscita decisamente simbolica e scaramantica per il suo prossimo, attesissimo progetto di punta. Come rivelato in esclusiva da Deadline, l’adattamento cinematografico animato ancora senza un titolo definitivo, ma provvisoriamente noto come Freddy the 13th, arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo venerdì 13 ottobre 2028.

L’ambizioso lungometraggio, che unisce commedia per famiglie e brividi horror, era stato presentato in anteprima assoluta il mese scorso durante l’Annecy International Animation Film Festival, destando subito una fortissima curiosità tra gli addetti ai lavori sia per la particolarità del soggetto che per i nomi di altissimo profilo coinvolti dietro la macchina da presa.

Freddy the 13th: trama e i primi dettagli sulla commedia horror prodotta da Paramount

Il progetto, basato sul celebre fumetto indipendente firmato da Yehudi Mercado, sarà diretto dal visionario regista Dan Trachtenberg – reduce dai successi fantascientifici di 10 Cloverfield Lane e dell’acclamato franchise di Predator con Badlands – che per l’occasione sarà affiancato alla co-regia dallo stesso Mercado.

La trama del film d’animazione seguirà le bizzarre e spaventose vicende di una classica vacanza di famiglia che si trasforma improvvisamente in un incubo a occhi aperti: il divertente e stravagante zio Freddy uccide accidentalmente l’Uomo Nero (il leggendario Boogeyman) e, a causa di un bizzarro sortilegio, ne eredita i poteri soprannaturali. Paramount Animation ha descritto la pellicola come un horror con classificazione PG, appositamente concepito per regalare “spaventi e risate a tutta la famiglia”.

La produzione del film sarà curata dallo stesso Trachtenberg insieme al suo collaboratore di lunga data Ben Rosenblatt. Questo importante annuncio arriva a soli quattro mesi di distanza dalla firma di un massiccio accordo triennale di prelazione (first-look deal) siglato dal regista con la major Paramount Pictures.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Untitled Freddy the 13th Project

Untitled Freddy the 13th Project Regia: Dan Trachtenberg, Yehudi Mercado (co-regista)

Dan Trachtenberg, Yehudi Mercado (co-regista) Sceneggiatura: Yehudi Mercado (basata sul suo fumetto omonimo)

Yehudi Mercado (basata sul suo fumetto omonimo) Cast: N.D. (In fase di casting)

N.D. (In fase di casting) Produzione: Paramount Animation, Ben Rosenblatt

Paramount Animation, Ben Rosenblatt Data di uscita: 13 ottobre 2028 (USA)

13 ottobre 2028 (USA) Distribuzione: Paramount Pictures