Diretto da Felix Binder ed interpretato da Cornelia Gröschel, è da poco disponibile su Netflix il film Freaks – Una di noi. Questa la recensione.

Wendy (Cornelia Gröschel ) è una mamma che lavora in un fast food. La famiglia di Wendy non naviga nell’oro. Anzi, nonostante i sacrifici fatti da lei e dal marito, il rischio che la banca possa portarle via la casa è piuttosto concreto. Wendy è in terapia, fin da bambina. È seguita dalla Dottoressa Stern (Nina Kunzendorf) che la segue regolarmente. La vita di Wendy procede normalmente fino al giorno in cui incontra Marek (Wotan Wilke Möhring) un barbone che sembra conoscerla meglio di quanto lei creda e che le suggerirà di smettere di prendere le medicine che non le permettono di far emergere la sua vera natura.

Commento. Soggetto interessante ed intrigante che avrebbe meritato uno sviluppo più accurato. Purtroppo, Freaks non è sorretto da una direzione adeguata rivelandosi più simile ad un TV movie di basso lignaggio. La pellicola è noiosa in alcuni tratti, e si sforza di essere volutamente comica in alcuni passaggi, ma lo humor espresso non strappa sorrisi. Gli effetti speciali e le musiche – volutamente retrò – sono invece una nota positiva in Freaks.

F. Binder è alla sua prima regia di caratura internazionale ed il risultato si vede: i suoi personaggi risultano mal delineati e si muovono all’interno della storia andando a creare una narrazione banale e frammentaria. Alcuni di essi sono inseriti per lo più come filler e non arricchiscono in nessun modo la pellicola.

La recitazione è similare a quella delle serie TV realizzate in Germania, e non colpisce per brillantezza e disinvoltura di nessuno degli attori. Tim Oliver Schultz, il cui ruolo più importante è stato nella serie TV Club der roten Bänder (la versione tedesca di Braccialetti Rossi) dà vita ad un Villain non del tutto riuscito ma che tenta di essere volutamente sopra le righe cercando di dare un po’ di pepe ad un film che scorre via piatto e con colpi di scena telefonati.

Freaks è quindi poco incisivo, e non può che candidarsi ad essere solo un ulteriore e non necessario, film sui supereroi.

Una curiosità: la protagonista ha prestato il volto ad Heidi in una produzione svizzera in cui il nonno era interpretato da Paolo Villaggio. Film tra l’altro mai distribuito in Italia.

⭐⭐ Classificazione: 2 su 5.