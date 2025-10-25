Netflix ha svelato i ritratti ufficiali dei protagonisti di Frankenstein, il nuovo film di Guillermo Del Toro.

Con una release “ibrida” (su Netflix ed in sale USA selezionate) attesa attesa per il prossimo 7 novembre, la nuova opera cinematografica di Del Toro è tornata protagonista sulle nostre pagine grazie ad una serie di ritratti promozionali da poco diffusi sull’account ufficiale Netflix. I ritratti in questione offrono uno sguardo ulteriori ai personaggi interpretati nel film da Jacob Elordi, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Mia Goth e Oscar Isaac.

Guardate qui i ritratti ufficiali di Frankenstein

Frankenstein – Ritratti – Credits Netflix

Altre informazioni sul Frankenstein di Guillermo Del Toro

Il film è stato scritto e diretto da Guillermo Del Toro, ispirato al celebre romanzo di Mary Shelley. il film vanta un cast stellare con Oscar Isaac nei panni dello scienziato Victor Frankenstein, un interprete tormentato e ambizioso, e Jacob Elordi come la Creatura, un essere vulnerabile e rabbioso che incarna la tragedia dell’abbandono. Del Toro, fedele al romanzo, rifiuta l’orrore puro per abbracciare un dramma emotivo, dove la musica di Alexandre Desplat amplifica la malinconia e le scenografie gotiche – tra catacombe spettrali e laboratori alpini – evocano un mondo di bellezza oscura e introspezione filosofica.

Il mito di Frankenstein è arrivato al cinema in moltissime occasioni, tra queste citiamo quella di James Whale nel 1931, con il suo sequel “La moglie di Frankenstein” nel 1935. Mel Brooks trasformò il racconto prometeico in una materia da farsa con Frankenstein Junior. Ed ancora Robert De Niro interpretò la creatura nel film di Kenneth Branagh nel 1994. Questi sono solo alcuni degli adattamenti più iconici, riuscirà Del Toro a superarli?