Il mito di Frankenstein è pronto per tornare al cinema, ma questa volta pare che vedrà come protagonista un famoso attore dell’MCU.

L’articolo di SuperHeroHype ha portato alla luce una recente intervista realizzata a Radu Jude, regista rumeno noto per film apprezzati dalla critica come “Sesso sfortunato o follie porno” e “Do Not Expect Too Much from the End of the World“, nella quale parla del suo prossimo progetto (per l’appunto un film con protagonista Frankenstein) ma anche di Sebastian Stan, l’attore che sarà impegnato con lui nel set.

“Sebastian mi ha contattato qualche tempo fa, dicendomi che gli sarebbe piaciuto collaborare, ma non ne avevo idea. Alla fine, mentre lavoravo al suono di Dracula, ho pensato che avrei potuto proporre un film che partisse dalla realtà delle prigioni della CIA in Romania, di 20 anni fa, e combinasse queste idee con un altro mito cinematografico, quello del mostro di Frankenstein“, ha raccontato Jude.

Ha poi aggiunto: “Sebastian ha detto di sì, quindi ho iniziato a scrivere la sceneggiatura, ma ci vorrà del tempo. Lo apprezzo molto, è un attore bravissimo e sembra una persona molto curiosa, quindi ho detto: “Perché no?” Nessun altro dettaglio sul film al momento è stato offerto, ma la presenza di Sebastian Stan nel cast servirà a portare l’attenzione dei media su un progetto interessante, almeno sulla carta.

Stan, dal canto suo, sarà presto impegnato sul set di Avengers: Doomsday, dove riprenderà il suo iconico ruolo di Bucky Barnes/Soldato d’inverno, che tra l’altro ha rivestito di recente al cinema con Thunderbolts* (la nostra recensione del film).