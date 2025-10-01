Netflix ha svelato il trailer ufficiale di Frankenstein, il film diretto da Guillermo Del Toro.

Dopo l’annuncio avvenuto ieri, il colosso dello streaming Netflix ha diffuso le epiche immagini del trailer. Frankenstein si presenta al popolo della rete dopo aver conquistato la critica (80% positivo su Rotten Tomatoes), la quale ha promosso l’opera del visionario Guillermo Del Toro come “un trionfo visivo, un inno alla complessità dell’esistenza che invita a riflettere sul prezzo della creazione e sul desiderio universale di appartenenza, rendendolo imperdibile per gli amanti del cinema che fonde terrore e tenerezza“.

Netflix porterà Frankenstein in alcune sale selezionate il 17 ottobre 2025 e successivamente in piattaforma dal 7 novembre.

Guardate qui il trailer di Frankenstein

Ci sono due lati in ogni storia. Frankenstein, un film di Guillermo del Toro con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz, arriverà in cinema selezionati il 22 ottobre e su Netflix il 7 novembre.

Altre informazioni sul Frankenstein di Guillermo Del Toro

Il film è stato scritto e diretto da Guillermo Del Toro, ispirato al celebre romanzo di Mary Shelley. il film vanta un cast stellare con Oscar Isaac nei panni dello scienziato Victor Frankenstein, un interprete tormentato e ambizioso, e Jacob Elordi come la Creatura, un essere vulnerabile e rabbioso che incarna la tragedia dell’abbandono. Del Toro, fedele al romanzo, rifiuta l’orrore puro per abbracciare un dramma emotivo, dove la musica di Alexandre Desplat amplifica la malinconia e le scenografie gotiche – tra catacombe spettrali e laboratori alpini – evocano un mondo di bellezza oscura e introspezione filosofica.

Il mito di Frankenstein è arrivato al cinema in moltissime occasioni, tra queste citiamo quella di James Whale nel 1931, con il suo sequel “La moglie di Frankenstein” nel 1935. Mel Brooks trasformò il racconto prometeico in una materia da farsa con Frankenstein Junior. Ed ancora Robert De Niro interpretò la creatura nel film di Kenneth Branagh nel 1994. Questi sono solo alcuni degli adattamenti più iconici, riuscirà Del Toro a superarli?