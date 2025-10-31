Nelle ore scorse Netflix ha svelato il trailer finale di Frankenstein, il nuovo film diretto da Guillermo Del Toro ispirato al romanzo omonimo.

A meno di una settimana dal lancio ufficiale in piattaforma (uscirà il prossimo 7 novembre), il colosso dello streaming ha mostrato le immagini del trailer finale ricco di sequenze inedite. Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati rilasciati i ritratti ufficiali dei protagonisti.

Guardate qui il trailer di Frankenstein

L'opera di un vero folle.

FRANKENSTEIN, un film di Guillermo del Toro, sarà disponibile su Netflix il 7 novembre! pic.twitter.com/WTMIbjUTgi — Netflix Italia (@NetflixIT) October 31, 2025

Altre informazioni sul Frankenstein di Guillermo Del Toro

Il film è stato scritto e diretto da Guillermo Del Toro, ispirato al celebre romanzo di Mary Shelley. il film vanta un cast stellare con Oscar Isaac nei panni dello scienziato Victor Frankenstein, un interprete tormentato e ambizioso, e Jacob Elordi come la Creatura, un essere vulnerabile e rabbioso che incarna la tragedia dell’abbandono. Del Toro, fedele al romanzo, rifiuta l’orrore puro per abbracciare un dramma emotivo, dove la musica di Alexandre Desplat amplifica la malinconia e le scenografie gotiche – tra catacombe spettrali e laboratori alpini – evocano un mondo di bellezza oscura e introspezione filosofica.

Il mito di Frankenstein è arrivato al cinema in moltissime occasioni, tra queste citiamo quella di James Whale nel 1931, con il suo sequel “La moglie di Frankenstein” nel 1935. Mel Brooks trasformò il racconto prometeico in una materia da farsa con Frankenstein Junior. Ed ancora Robert De Niro interpretò la creatura nel film di Kenneth Branagh nel 1994. Questi sono solo alcuni degli adattamenti più iconici, riuscirà Del Toro a superarli?