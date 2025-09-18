Il grande cult della risata Frankenstein Junior è pronto per tornare al cinema per un evento mostruoso.

Anche quest’anno, così come accaduto lo scorso anno per le celebrazioni del 50° anniversario, Frankenstein Junior si prepara a radunare migliaia di fan in tutta Italia, pronti a celebrare il capolavoro di Mel Brooks come si deve: al cinema, in bianco e nero, e rigorosamente in costume!

Cosa devono aspettarsi i grandi cultori di Frankenstein Junior?

Quest’anno sarà la volta del FRANKENSTEIN JUNIOR HALLOWEEN PARTY. Un appuntamento che è ormai diventato un rito collettivo: in questi anni 150.000 spettatori hanno riempito le sale per ridere insieme delle indimenticabili gag, dei doppi sensi e delle battute fulminanti di Frankenstein Junior (1974). Una parodia perfetta, colta, scatenata e ancora oggi irresistibile, che conquista generazioni diverse con lo stesso entusiasmo.

In cosa consiste l’evento Frankenstein Junior Halloween Party? Quest’anno il divertimento raddoppia: parti dalla Transilvania Station e vieni in sala vestito come i personaggi del film! Che tu scelga il Dottor Frankenstein (l’indimenticabile Gene Wilder, pronunciare Frankenstin, prego), l’iconico Igor (Marty Feldman), l’affascinante Inga (Teri Garr), la memorabile Frau Blücher (Cloris Leachman), la spaventosa Creatura (Peter Boyle), il cinema sarà il palcoscenico per una vera e propria festa in stile Transilvania. Un’occasione imperdibile per vivere o rivivere un cult assoluto come va vissuto: insieme, al cinema, il 30 e 31 ottobre (elenco delle sale a breve su nexostudios.it e apertura prevendite a partire dal 26 settembre.

Perché Frankenstein Junior non è solo un film. È un evento. È una tradizione.

Guardate qui il trailer dell’evento Frankenstein Junior Halloween Party

FRANKENSTEIN JUNIOR HALLOWEEN PARTY è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios in partnership con MYmovies e con i media partner Radio Deejay e ArteSettima.