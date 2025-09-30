E’ in arrivo il trailer ufficiale di Frankenstein, il nuovo film ispirato al celebre mostro diretto da Guillermo Del Toro.

Osannato dalla critica, la quale ha fornito un 80% positivo su Rotten Tomatoes, il nuovo visionario film di Del Toro viene visto come “un trionfo visivo, un inno alla complessità dell’esistenza che invita a riflettere sul prezzo della creazione e sul desiderio universale di appartenenza, rendendolo imperdibile per gli amanti del cinema che fonde terrore e tenerezza“.

Il trailer ufficiale sarà rilasciato nella giornata di domani, ma nell’attesa Netflix ha svelato il nuovo poster.

È tempo di rivelarsi: il trailer di Frankenstein arriva domani. pic.twitter.com/LN6vl9RSOB — Netflix Italia (@NetflixIT) September 30, 2025

Altre informazioni sul Frankenstein di Guillermo Del Toro

Il film è stato scritto e diretto da Guillermo Del Toro, ispirato al celebre romanzo di Mary Shelley. il film vanta un cast stellare con Oscar Isaac nei panni dello scienziato Victor Frankenstein, un interprete tormentato e ambizioso, e Jacob Elordi come la Creatura, un essere vulnerabile e rabbioso che incarna la tragedia dell’abbandono. Del Toro, fedele al romanzo, rifiuta l’orrore puro per abbracciare un dramma emotivo, dove la musica di Alexandre Desplat amplifica la malinconia e le scenografie gotiche – tra catacombe spettrali e laboratori alpini – evocano un mondo di bellezza oscura e introspezione filosofica.

Netflix porterà Frankenstein in alcune sale selezionate il 17 ottobre 2025 e successivamente in piattaforma dal 7 novembre.

Il mito di Frankenstein è arrivato al cinema in moltissime occasioni, tra queste citiamo quella di James Whale nel 1931, con il suo sequel “La moglie di Frankenstein” nel 1935. Mel Brooks trasformò il racconto prometeico in una materia da farsa con Frankenstein Junior. Ed ancora Robert De Niro interpretò la creatura nel film di Kenneth Branagh nel 1994. Questi sono solo alcuni degli adattamenti più iconici, riuscirà Del Toro a superarli?