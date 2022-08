Netflix ha scelto Francis Lawrence come regista dell’atteso adattamento cinematografico di Bioshock, celebre videogame di successo.

Per anni rimasto in un limbo produttivo, il film Bioshock ha trovato in Netflix (qui l’aggiornamento) una casa di produzione, e da oggi in Francis Lawrence il suo regista. A confermare l’ingaggio del regista, attualmente impegnato nella regia del prequel di Hunger Games, è stato nelle ultime ore un articolo proveniente da Deadline.

Lawrence si metterà a lavoro su di una sceneggiatura firmata da Michael Green (Logan, Blade Runner 2049), e lo farà con Netflix, Take-Two Interactive e 2K alle spalle come supporto produttivo. Anche Vertigo Entertainment farà parte del team di produzione. Le riprese partiranno dopo la fine della produzione del suddetto prequel di Hunger Games.

BioShock è un videogioco sparatutto in prima persona, primo capitolo dell’omonima serie, sviluppato dalla 2K Boston (vedi Irrational Games) e pubblicato dalla 2K Games. Nel 1960, il protagonista, Jack, è un passeggero di un aereo che precipita nell’Oceano Atlantico. Unico sopravvissuto, si dirige verso un faro che ospita un terminale di batisfere, che lo porta a Rapture. Jack viene contattato via radio da Atlas, che lo guida ad affrontare i pericoli della città in rovina.